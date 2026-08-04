Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Franca regjistron mbi 400 arrestime, ndërsa që nga fillimi i sezonit janë...

Franca regjistron mbi 400 arrestime, ndërsa që nga fillimi i sezonit janë raportuar 14.000 zjarre

Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nunez, njoftoi se në vend janë kryer pak më shumë se 400 arrestime, ndërsa që nga fillimi i sezonit janë regjistruar 14.000 zjarre, sipas transmetuesit BFMTV, transmeton Anadolu.

Nunez u tha gazetarëve se që nga fillimi i sezonit të zjarreve janë regjistruar 14.000 zjarre dhe theksoi se forcat e sigurisë së brendshme kanë kryer 402 arrestime për zjarre “që ose u vunë qëllimisht ose nisën aksidentalisht”.

Ai bëri të ditur se mes të arrestuarve ishin 156 të mitur, ndërsa 36 persona u vendosën në paraburgim.

Zjarret pyjore në departamentet Gironde dhe Aude u vunë nën kontroll, megjithëse departamenti Var vazhdonte të përballej me vatra aktive zjarri.

Nunez theksoi se zjarri që vazhdon në këtë departament është “zjarri pyjor më i gjatë i regjistruar ndonjëherë në Var”, pasi ka vijuar për 15 ditë.

Ai shtoi se 1.250 zjarrfikës mbeten të angazhuar për luftimin e zjarrit, të mbështetur nga dy avionë Canadair për hedhjen e ujit dhe dy helikopterë për ndërhyrje me ujë.

Niveli i alarmit për zjarret në Gironde u ul nga i kuq në portokalli.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram