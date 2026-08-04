Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Kryediplomati turk zhvillon bisedime me zyrtarë të lartë libianë në Ankara

Kryediplomati turk zhvillon bisedime me zyrtarë të lartë libianë në Ankara

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua në kryeqytetin Ankara me zyrtarë të lartë nga Qeveria e Unitetit Kombëtar të Libisë, njoftoi ministria turke, raporton Anadolu.

Fidan priti në Ankara ministrin në detyrë të Brendshëm të Libisë, Bassam Imad Trabelsi, sipas një deklarate të ministrisë.

Në një takim të veçantë, Fidan zhvilloi bisedime gjithashtu me ministrin në detyrë të Mbrojtjes të Libisë, Abdulsalam Zubi, dhe Ibrahim Dbeibeh, këshilltarin për sigurinë kombëtare të kryeministrit Abdul Hamid Dbeibeh.

Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera mbi takimet.

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