Francë, 70 mijë policë në gatishmëri në prag të protestave të së shtunës

Shtatëdhjetë mijë policë do të dislokohen në të gjithë Francën për të ruajtur rendin në qytete gjatë protestave të së shtunës (31 tetor), njoftoi sot ministri i Brendshëm i vendit, Laurent Nuñez.
Siç deklaroi ministri francez i Brendshëm, policia do të tregojë ashpërsi të jash /tëzakonshme në rast se ndodhin incidente të dhunshme gjatë protestave ose pas përfundimit të tyre.
Nuñez tha se grupe të ekstremit të majtë kanë bërë thirrje përmes rrjeteve sociale për tubime të dhunshme atë ditë.
Protestat përkojnë me festën e Halloween-it. Nuñez kishte theksuar më herët se “mbrëmja e Halloween-it është tradicionalisht gjithmonë e trazuar”. /panorama