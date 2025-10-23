Francë, stuhia Benjamin lë pa energji elektrike mbi 100 mijë familje

Ndërsa Franca hyn nën ndikimin e stuhisë Benjamin, kopshtet dhe parqet në kryeqytet janë mbyllur për vizitorët si pjesë e masave paraprake të marra para stuhisë, transmeton Anadolu.
Sipas lajmeve të shtypit kombëtar, vendi është vendosur nën ndikimin e stuhisë Benjamin, me erëra që arrijnë shpejtësi 161 kilometra në orë, dhe niveli i alarmit është rritur në “portokalli” në 19 provinca.
Stuhia, e cila ka prekur veçanërisht provincat në veri dhe veriperëndim të vendit, ka lënë më shumë se 100.000 familje pa energji elektrike.
Për shkak të stuhisë Benjamin, në kryeqytet janë marrë masat e sigurisë, ndërsa parqet dhe kopshtet publike janë mbyllur.