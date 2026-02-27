Frika e shkencëtarëve: Ndërrimi vjetor i pinguinëve perandor rrezikon jetën e tyre

Shkencëtarët kanë zbuluar se një ngjarje vjetore kur pinguinët perandorakë i heqin dhe i rirrisin plotësisht pendët, po i vë zogjtë në rrezik, ndërsa Antarktida po transformohet nga një botë që po ngrohet. Çdo vit, zogjtë duhet të qëndrojnë në platforma akulli lundrues për aq kohë sa të zëvendësojnë pendët e grisura nga moti me qime të reja, rezistente ndaj ujit.
Por në vitet 2022-24, akulli detar i Antarktidës u tkurr ndjeshëm, kryesisht për shkak të ndryshimeve klimatike, duke i privuar zogjtë nga vende të sigurta për ndërrimin e puplave. Tani shkencëtarët që i gjurmojnë kafshët duke përdorur imazhe satelitore nuk mund t’i gjejnë më shumicën e zogjve. Ata kanë frikë se mijëra pinguinë mund të jenë ngrirë në ujërat e akullta të Antarktidës.
“Ky ishte vërtet një moment “o Zot i madh”, thotë shkencëtari që qëndron pas gjetjeve, Dr. Peter Fretwell në British Antarctic Survey, i cili ka punuar me pinguinët perandor për 20 vjet.
“Mund ta shihje që kjo ishte diçka që ndryshoi rrënjësisht situatën për pinguinët perandorë. Papritmas mendon, a kemi kohë t’i shpëtojmë?”, thotë ai.
Hulumtimi, i botuar në revistën shkencore Communications Earth & Environment, ofron prova rreth ndikimeve të rënies së akullit detar të Antarktidës gjatë verës 2022-24, të cilat BBC i raportoi këtu. Është i përqendruar në Antarktidën Perëndimore, ku banon 30-40% e popullatës globale të pinguinëve perandorë. Këto kafshë janë ndër më të kërcënuarat në botë. Ato migrojnë mijëra kilometra për të gjetur akull të qëndrueshëm detar gjatë verës në Antarktidë, për të pritur atë që quhet “ndërrim katastrofik i ndërresave të rrobave” çdo vit.
Pak gjëra të tjera diheshin rreth ndërrimit të puplave që zgjaste 30-40 ditë, derisa Fretwell vuri re njolla të mëdha kafe në fotografitë satelitore nga viti 2019-2025. Ato rezultuan të ishin grumbuj pendësh, të lëna në një zonë të quajtur Marie Byrd Land.
Pendët e pinguinëve janë “më të ndërlikuarat dhe më izolueset nga të gjitha kafshët”, thotë ai. Me kalimin e kohës ato dëmtohen, kështu që pinguinët i humbasin ato çdo vit.
“Është tepër intensive në energji dhe zogjtë përdorin deri në 50% të masës së trupit të tyre”, thotë ai.
Është “ndoshta koha më e rrezikshme për pinguinët e rritur perandorë sepse nuk kanë veshur kostumet e tyre të papërshkueshme nga uji”, thotë ai. Nëse futen në ujë, ka të ngjarë të ngordhin.
Në vitet 2019, 2020 dhe 2021 akulli detar ishte relativisht i qëndrueshëm dhe ishin të dukshme grumbuj të konsiderueshëm pendësh. Por në verën e vitit 2022, akulli detar në pjesën më të madhe të Antarktidës u tkurr në mënyrë dramatike, duke rënë nga një mesatare prej 2.8 milionë km katrorë në një nivel rekord prej 1.79 milionë km katrorë në vitin 2023.
Ky trend vazhdoi deri në vitin 2025, kur pati një rimëkëmbje modeste të akullit detar në Antarktidën Perëndimore.
Por kur Fretwell shikoi imazhet satelitore, ai pa pak shenja të zogjve.
“Duhet të ketë pasur shumë pinguinë atje, por në fakt ne mundëm të shihnim vetëm 25 grupe”, tha ai. Grupet variojnë në madhësi nga 10 deri në 1.000 zogj.
Ai ka frikë se shumica mund të kenë ngordhur. Disa mund të kenë udhëtuar në një vend tjetër në Antarktidën Lindore për të ndërruar mollat, por kjo do të kishte ndërprerë riprodhimin, duke çuar gjithashtu në humbje të popullatës. Në planin afatgjatë, shansi më i mirë i zogut për mbijetesë është të përshtatet me ndërrimin e ndërresave në shtresat e cekëta të akullit. Fretwell ka parë disa grupe që kanë filluar ta bëjnë këtë, megjithëse kjo mund të ketë një kosto për modelet e shumimit dhe të ushqyerjes së pinguinëve.
Ai thotë se gjetjet janë një kujtesë se, ndërsa efektet e ngrohjes globale mund të jenë të ngadalta ndonjëherë, ka momente të ndryshimeve dramatike.
Ai thotë se rezultatet mund të ndryshojnë datat e parashikuara të zhdukjes për pinguinët perandorakë.