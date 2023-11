‘Frustrim’ në Gaza ndërsa fundi i armëpushimit po afrohet

Ndërsa fundi i pauzës gjashtë-ditore në luftimet në Gaza po afrohet shpejt pa një njoftim për zgjatjen e armëpushimit, Tareq Abu Azzoum i Al Jazeeras thotë se palestinezët në enklavë kanë frikë nga rifillimi i sulmeve izraelite.

“Rifillimi i luftimeve për palestinezët do të thotë se nuk do të ketë asnjë ndihmë humanitare që do të lejohet në Rripin e Gazës. Do të thotë gjithashtu se do të ketë më shumë viktima së bashku me shkatërrimin masiv të infrastrukturës civile dhe shtëpive të civilëve, “raportoi Abu Azzoum nga Khan Younis.

Megjithëse palestinezët kanë “shfrytëzuar të gjitha ditët e armëpushimit midis Hamasit dhe Izraelit për të mbledhur furnizimet shumë të nevojshme në rast se nuk zgjatet”, banorët janë të zemëruar që nuk është bërë ndonjë përparim i dukshëm.

“Ne mund të zgjohemi nesër me zhurmën e shkëmbimit të zjarrit ose zhurmën e bombardimeve izraelite,” tha Abu Azzoum.

“Palestinezët kanë një fije shprese se në momentin e fundit do të arrihet një [marrëveshje për zgjatjen e armëpushimit], por deri në këtë moment ka zhgënjim mes tyre për shkak të mungesës së ndonjë njoftimi”. /mesazhi