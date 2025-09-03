​Frutat dhe perimet më të pasura me ujë, ju mbajnë të hidratuar gjatë ditëve të nxehta

Shumë lloje frutash dhe perimesh janë burime natyrore të ujit dhe i sigurojnë trupit lëngje dhe elektrolite që luftojnë dehidratimin, si dhe i sigurojnë trupit lëndë ushqyese si vitamina, minerale dhe fibra.

Më poshtë janë dhjetë lloje frutash dhe perimesh që janë aleatë të mirë në freskimin e trupit gjatë vapës.

– Kastraveci

Kastraveci përmban rreth 96% ujë, duke qenë një nga perimet më hidratuese. Mund të konsumohet në sallata, smoothie ose thjesht si snack.

– Luleshtrydhet

Të ëmbla dhe të pasura me ujë (rreth 91%), luleshtrydhet janë perfekte për hidratim dhe një burim i mirë i vitaminës C.

-Domatet

Edhe pse shpesh i konsiderojmë si perime, domatet janë fruta që përmbajnë mbi 94% ujë. Ato janë ideale për sallata të ftohta verore.

-Pjepri

Një tjetër frut me përmbajtje të lartë uji (rreth 90%). Pjepri është gjithashtu i pasur me kalium, që ndihmon në balancimin e elektroliteve.

-Selinoja

Me 95% ujë, selinoja është shumë e ulët në kalori dhe ndihmon në hidratim, tretje dhe pastrim të trupit.

-Portokalli

Përveç vitaminës C, portokalli ka mbi 85% ujë, duke e bërë një frut të shkëlqyer për hidratim gjatë ditëve të nxehta.

-Rrushi

Rrushi është freskues, i ëmbël dhe i pasur me ujë. Mund të mbahet në frigorifer ose ngrirje për një snack të ftohtë e të shëndetshëm.

-Ananasi

Përveç përmbajtjes së ujit, ananasi ka enzima që ndihmojnë në tretje dhe është shumë freskues në smoothie apo sallata.

-Marule jeshile

Marulja iceberg përmban rreth 95% ujë. Shtojeni në sanduiçë, tortilja apo sallata për një efekt freskues dhe hidratues.

