Fshirëset e xhamit lënë gjurmë – bëjeni këtë para se të shpenzoni para për të reja

Shumë shoferë, sapo vërejnë njolla në xhamin e përparmë, menjëherë shkojnë të blejnë fshirëse të reja, gjë që shpesh është një shpenzim i panevojshëm.
Në shumë raste problemi nuk është te goma e konsumuar, por te shtresat e papastërtisë që nuk shihen në shikim të parë.
Ekziston një truk i thjeshtë që zgjat vetëm disa minuta dhe mund t’i rikthejë fshirëset në gjendje shumë më të mirë.
Pse fshirëset në fakt lënë njolla?
Gjatë vozitjes, në fshirëset e xhamit grumbullohen yndyrë nga asfalti, mbetje insektesh dhe kimikate nga lavazhet e makinave që krijojnë një shtresë të hollë ngjitëse.
Kjo shtresë pengon që goma të mbështetet në mënyrë të barabartë në xham, gjë që shkakton kërcime, zhurmë gjatë punës dhe gjurmë të bezdisshme që ulin dukshmërinë.
Truku i thjeshtë për pastrim
Procedura është shumë e thjeshtë:
Ngrini fshirëset e xhamit.
Merrni një leckë të butë të lagur me ujë të ngrohtë dhe detergjent, ose me alkool izopropil.
Fshini butësisht pjesën e gomës së fshirëses.
Mos shtypni fort – kaloni lehtë derisa në leckë të mos shfaqen më gjurmë të errëta papastërtie.
Pastaj pastroni edhe vetë xhamin me një pastrues që nuk përmban dyll (wax), sepse dylli mund të krijojë një shtresë të yndyrshme në xham.
Kur duhet t’i zëvendësoni?
Pastrimi mund të ndihmojë shumë, por nuk mund të rregullojë dëmtimet fizike të gomës. Nëse vëreni:
goma është e çarë,
është bërë shumë e fortë,
ka skaje të dëmtuara,
atëherë është koha për fshirëse të reja. Zhurma e fortë që vazhdon edhe pas pastrimit është gjithashtu shenjë se duhet ndërruar.
Ekspertët rekomandojnë që fshirëset të ndërrohen rreth një herë në vit, veçanërisht nëse makina qëndron shpesh në diell. Gjithashtu duhet të përdorni lëng cilësor për larjen e xhamit dhe të mos i aktivizoni fshirëset kur xhami është i thatë, sepse kjo i konsumon më shpejt dhe mund të gërvishtë xhamin.