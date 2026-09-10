FSK-ja dhe ushtria amerikane kryejnë së bashku stërvitje në Gjermani

Forca e Sigurisë e Kosovës dhe Ushtria Amerikane në Evropë dhe Afrikë, kanë realizuar stërvitje të përbashkëta në zonën stërvitore Hohenfels në Gjermani.
Në njoftim thuhet se, kjo stërvitje u mundësoi forcave aleate dhe partnere përvojë reale në terren.
‘‘Stërvitja forcë kundër forcës mes ushtarëve të Kosovës dhe Batalionit të Parë, Regjimentit të 4-të të Këmbësorisë (OPFOR), të Qendrës së Përbashkët Shumëkombëshe të Gatishmërisë, e solli përballjen në terren gjatë stërvitjes “Saber Junction 26”, në zonën stërvitore Hohenfels në Gjermani. Kjo stërvitje u mundësoi forcave aleate dhe partnere përvojë reale në terren, duke forcuar aftësinë për t’u përshtatur dhe aftësitë luftarake nën presion’’, thuhet në njoftim.
Këtë njoftim të ushtrisë amerikane për Evropë e Afrikë, e ka ndarë edhe FSK-ja në profilin zyrtar të saj.