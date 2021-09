FSShK me një varg kërkesash për Qeverinë

Federata Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës edhe një herë ka shprehë pakënaqësinë e saj karshi vendimit të Qeverisë në lidhje me shtesat në pagë për të punësuarit në sektorin publik.

FSShK me këtë rast ka parashtruar një varg kërkesash për Qeverinë e Kosovës, ndër to rritja e shtesave, miratimin e Ligjit mbi pagat.

Nëse këto kërkesa nuk gjejnë përgjigje deri më 13 shtator, FSShK thotë se do të marrë veprime sindikale.

Komunikatë e plotë për media e FSShK-së:

Këshilli Drejtues i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me datë 02.09.2021 pas diskutimit në lidhje me situatën e krijuar me Pandeminë COVID-19 dhe Vendimeve të Qeverisë të marra me datë 25.08.2021 në lidhje me shtesat në pagë për të punësuarit në sektorin publik të indinjuar thellë parashtrojnë këto kërkesa: