Ftohja e gjatë, një sëmundje e re: Ja cilat janë simptomat që zgjasin deri në 11 javë

Jo vetëm Covid-i për një kohë të gjatë, por edhe infeksione të tjera akute të frymëmarrjes, si gripi, ftohja dhe pneumonia, mund të shkaktojnë një sërë çrregullimesh afatgjata që nuk duhen neglizhuar.

Studimi është rezultati më i fundit i COVIDENCE UK, studimi kombëtar Covid-19 i Universitetit Queen Mary, i cili filloi në vitin 2020 dhe është ende duke u ndjekur , me më shumë se 19,000 pjesëmarrës. Ky studim analizoi të dhënat nga 10,171 të rritur në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat përfshinin përgjigjet e mbledhura nëpërmjet pyetësorëve dhe analizave statistikore të kryera për të identifikuar 16 simptomat më të zakonshme të përjetuara në Covid të gjatë, duke përfshirë lodhjen, gulçimin, dhimbjen dhe marramendjen.

Studiuesit e ndanë kampionin në dy grupe (njerëz që kishin kontraktuar Covid dhe njerëz që kishin kontraktuar një infeksion tjetër akut të frymëmarrjes (jo-Covid)) dhe krahasuan prevalencën dhe ashpërsinë e simptomave afatgjata. Simptomat e marra parasysh ishin kollë e tepërt, shqetësime gjumi, probleme me kujtesën, vështirësi në përqendrim, dhimbje muskujsh ose kyçesh, shqetësime të shijes ose nuhatjes, diarre, dhimbje barku, ndryshime në zë, rënie e flokëve, rrahje të pazakonta të shpejta të zemrës, të fikët ose marramendje, djersitje e pazakontë , gulçim, ankth ose depresion dhe lodhje.

Simptomat e “ftohjes së gjatë”

Analiza tregoi se të dy grupet ishin më të rrezikuar për të zhvilluar simptomat e analizuara në krahasim me ata që nuk kishin pasur ndonjë infeksion të mëparshëm (grupi i kontrollit). Për më tepër, ndërsa ata që kishin pasur Covid kishin më shumë gjasa të shfaqnin të gjitha simptomat, ata që kishin pasur një infeksion akut të frymëmarrjes (jo Covid) shfaqën pothuajse të gjitha ato (në veçanti kollë, dhimbje stomaku dhe diarre) përveç problemeve me shijen ose nuhatjen. dhe rënien e flokëve.

Për sa i përket kohëzgjatjes, ndërsa pacientët me Covid të gjatë kishin shfaqur simptoma mesatarisht deri në 44 javë pas shërimit, subjektet me infeksione akute të frymëmarrjes kishin shfaqur simptoma deri në 11 javë. Me fjalë të tjera, gjetjet e hulumtimit sugjerojnë ekzistencën e një “ftohjeje të gjatë”: efekte afatgjata shëndetësore nga infeksione të tjera të frymëmarrjes, të tilla si ftohja, gripi ose pneumonia, që aktualisht nuk njihen.

“Këto rezultate – tha Giulia Vivaldi, epidemiologe – hedhin dritë jo vetëm mbi ndikimin e gjatë të Covid në jetën e njerëzve, por edhe mbi infeksionet e tjera të frymëmarrjes. Mungesa e ndërgjegjësimit, apo edhe mungesa e një të përbashkët termi, si “ftohja e gjatë” ose “gripi i gjatë”, parandalon raportimin dhe diagnostikimin e këtyre gjendjeve. Dhe njerëzit që raportojnë një ftohje të gjatë mund të kenë ende vështirësi për të marrë një diagnozë, për shkak të gamës së gjerë të simptomave dhe mungesës së testet diagnostike,” përfunduan ata.