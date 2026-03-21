Fund i shpejtë për Galaxy Z TriFold, Samsung konfirmon ndërprerjen

Dhurata e Krishtlindjeve e Samsung vitin e kaluar ishte një nga pajisjet e saj më ambicioze në një kohë shumë të gjatë.
Kompania lansoi Galaxy Z TriFold dhe u prit ngrohtësisht fillimisht në Korenë e Jugut, e më pas në disa vende të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara, në fillim të këtij viti.
Vetëm disa muaj më vonë, kompania mori një vendim të trishtueshëm.
Samsung ka konfirmuar zyrtarisht se Galaxy Z TriFold do të ndërpritet.
Pas raporteve të pakonfirmuara nga fillimi i kësaj jave, kompania tha se do të fillojë duke ndaluar shitjet në Korenë e Jugut.
Kjo do të pasohet nga ndërprerja e pajisjes në SHBA.