Fundi i një epoke: Messi dhe Ronaldo eliminohen para çerekfinaleve për herë të parë në 16 vjet

Një epokë e artë e futbollit të Ligës së Kampionëve duket se ka marrë fund. Për herë të parë në 16 vjet, as Lionel Messi dhe as Cristiano Ronaldo nuk do të marrin pjesë në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve

Barcelona dhe Juventus, të dyja u eliminuan nga gara këtë javë, me katalunasit që ranë nga Paris Saint-Germain dhe Juve duke humbur ndaj Portos.

Kthehemi në sezonin 2004/2005, kur asnjëri nuk ishte në çerekfinalet e garës kryesore të Evropës për klube, portugezi ishte ende në Manchester United ndërsa Messi ishte ende duke filluar si profesionist.

Për kuriozitet, ata u takuan në fazën e grupeve të këtij sezoni dhe të dy festuan fitore 3-0 për ekipet e tyre përkatëse.

Messi ishte mbresëlënës pasi Barcelona fitoi 3-0 në Torino, megjithëse Ronaldo nuk ishte në fushë pasi ai kishte dalë pozitiv për COVID-19 përpara ndeshjes.

Ata e ndanë fushën në Camp Nou, ku Cristiano gëzoi një fitore 3-0 për kampionët e Italisë.

Tani është koha që ‘pushteti’ të kalojë tek Erling Haaland dhe Kylian Mbappe. Duket sikur futbolli evropian është gati për një epokë të re me këta të dy në ballë.

Të ardhmet në ajër

Kontrata e Messit te Barcelona skadon këtë verë dhe mbetet të shihet nëse ai do të zgjas marrëveshjen e tij aktuale tani që Joan Laporta është kthyer si president.

Ndërkohë, Cristiano ka një kontratë deri në vitin 2022 në Torino, por mund të largohet këtë verë për të shmangur largimin e tij falas më vonë.