Arsenali dhe Manchester City janë pajtuar me nga një pikë në kuadër të xhiros së 12-të në Ligën Premier.
Dy skuadrat angleze zhvilluan paraqitje shumë të barabartë, me epilogun përfundimtar që rezultoi të jetë 2-2.
Arsenali kaloi herët në epërsi falë Kai Havertz, mirëpo u anulua shpejtë nga VAR-i për pozitë jashtë loje.
Ishte Erling Haaland që e zhbllokoi epërsinë me një goditje të bukur (34’).
Sidoqoftë, gjashtë minuta më vonë, Arsenali krijoi një aksion shembull, me Tzolis që harkoi te Mikel Merino dhe ky i fundit ia pasoi Kai Havertz, i cili realizoi me kokë (40’).
Man City e nisi më mirë për të rikthyer epërsinë falë Enzo Fernandez që shënoi gol të bukur pas asistimit të Ayyoub Bouaddi (48’).
Arsenali pastaj kishte dy raste të arta me Viktor Gyokeres, por që suedezi dështoi t’i finalizonte.
Skuadra londineze megjithatë arriti të kthehet në lojë sërish, këtë herë me Jurrien Timber që shënoi nga afërsia pas harkimit nga këndi (83’).
City ndërkohë kërkoi edhe një penallti në fund për të pretenduar një prekje të topit me dorë nga Gyokeres, sidoqoftë VAR-i vendosi të kundërtën.
Kësisoj, Arsenali ka 29 pikë, gjashtë mbi Man Cityn që zë pozitën e dytë