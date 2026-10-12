Fuqitë rajonale në anën e Arabisë Saudite: “Huthinjtë po kërcënojnë paqen”

Turqia, ndër më të zëshmet kundër milicisë shiite të Jemenit të “dalë binarësh”
Turqia, Pakistani, Egjipti dhe Arabia Saudite dënuan sulmet e rebelëve Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, në Aeroportin Ndërkombëtar të Riadit, duke e quajtur atë një “përshkallëzim të rrezikshëm që nuk mund të justifikohet ose pranohet me asnjë pretekst”.
Një person u vra dhe pothuajse një duzinë u plagosën në një sulm të ri në Aeroportin Ndërkombëtar të Riadit të dielën, më 11 tetor, thanë autoritetet saudite. Sulmi erdhi një ditë pas një sulmi të marrë përsipër nga huthinjtë, i cili vrau 13 persona dhe plagosi më shumë se 300 të tjerë.
Grupi i fuqive rajonale, i njohur si R4, riafirmoi solidaritetin dhe mbështetjen e tij për Arabinë Saudite, duke përfshirë mbështetjen e plotë për të gjitha “masat dhe hapat legjitimë” që vendi po ndërmerr për t’u përballur me sulmet, për të penguar kërcënimet dhe për të parandaluar përsëritjen e tyre.
“Grupi e mban milicinë Huthi plotësisht përgjegjëse për pasojat e këtyre sulmeve dhe të gjitha pasojat që ato mund të shkaktojnë, të cilat kërcënojnë paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare, dhe kërkon një ndërprerje të menjëhershme dhe të pakushtëzuar të këtyre sulmeve”, tha një deklaratë e përbashkët të dielën.
Turqia, një anëtare e NATO-s, dhe Pakistani, një fuqi bërthamore, nënshkruan një marrëveshje mbrojtjeje të ndërsjellë me Arabinë Saudite në gusht që e konsideron një sulm ndaj njërit si një sulm ndaj të gjithëve. Javën e kaluar, vendet thanë se kishin rënë dakord të zbatonin detyrimet e tyre të mbrojtjes kolektive dhe të siguronin “vendosjen e shpejtë” të forcave dhe kapaciteteve ushtarake në Arabinë Saudite në përgjigje të sulmit të huthinjve.
Të enjten, ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se Turqia po shqyrtonte mënyra për të ndihmuar Arabinë Saudite, por ai përjashtoi dërgimin e trupave ose pjesëmarrjen në operacione ofensive. Një ditë më parë, zyrtarët i thanë Reuters se Ankaraja po dërgonte kryesisht mbështetje mbrojtëse dhe teknike në Riad.
Turqia deri më tani i ka ofruar Arabisë Saudite mbështetje kryesisht dypalëshe, pasi parlamenti turk ende nuk e ka ratifikuar zyrtarisht marrëveshjen e mbrojtjes së ndërsjellë. Marrëveshja pritet të dërgohet në parlament në ditët në vijim.
Turqia, e cila ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO dhe një industri të zhvilluar mbrojtëse, ka furnizuar Arabinë Saudite me pajisje mbrojtëse dhe ka rënë dakord të bashkohet me një koalicion të udhëhequr nga Arabia Saudite për të siguruar lundrim të sigurt. /tesheshi