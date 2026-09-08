Fushata e turpshme me një ish-ushtar izraelit me këmbë të amputuar: Po pesë mijë palestinezët?!

Kompania e njohur sportive që përzgjedh ekzekutorin në vend të viktimës
Gjigandi gjerman i sporteve Adidas është kritikuar dhe bën thirrje për bojkot për një fushatë me Shalev Biton, një ish-anëtar të ushtrisë izraelite i cili humbi këmbën e majtë pasi u plagos në vitin 2021.
Biton po promovon Shërbimin e Këpucëve të Vetme të Adidas, i cili u lejon njerëzve me amputime ose ndryshime në gjatësinë e gjymtyrëve të blejnë vetëm një palë këpucë, në vend të një palë të tërë. Iniciativa u lançua në Evropë në fillim të vitit 2026, dhe kompania po e thekson atë si një hap drejt aksesit më të madh në pajisjet sportive.
Megjithatë, zgjedhja e Biton si fytyrë ka shkaktuar reagime të nxehta, veçanërisht për shkak të luftës së vazhdueshme në Gaza. Kritikët besojnë se Adidas duhet të kishte marrë parasysh faktin se Biton është një ish-ushtar izraelit, ndërsa një numër i madh njerëzish në Gaza kanë pësuar lëndime të rënda dhe amputime traumatike.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, më shumë se 5,000 amputime traumatike u regjistruan në Gaza deri në fund të vitit 2025.
Thirrjet për bojkot janë përhapur në mediat sociale, dhe midis figurave publike që i mbështetën ato ishte aktori spanjoll Javier Bardem. Kritikat drejtohen kryesisht në zgjedhjen e ambasadorit të fushatës, sesa në vetë idenë e Shërbimit të Këpucëve të Vetme.
Adidas është përballur më parë me polemika në lidhje me luftën në Gaza. Kompania tërhoqi fushatën e saj me modelen palestinezo-amerikane Bella Hadid në vitin 2024, pas së cilës i kërkoi falje publikisht asaj, raporton Al Jazeera.
Rasti i ri ka rihapur pyetjen se sa të kujdesshme duhet të jenë markat e mëdha në zgjedhjen e maskave të fytyrës kur fushata e tyre e marketingut është në kontekstin e çështjeve të ndjeshme politike dhe humanitare. /tesheshi