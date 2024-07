Futja e dredhëzave në ushqimin e fëmijës: Kur mund t’i hajë, sa dhe cilat janë shenjat e një reaksioni alergjik

Ja kur mund të futni dredhëzat në ushqimin e fëmijës tuaj dhe sa mund të hajë

Kjo frutë është e preferuara e shumë njerëzve dhe vështirë se ka fëmijë që të mos i pëlqejë. Dredhëzat nuk janë vetëm të shijshme, janë edhe shumë të shëndetshme, por shumë prindër kanë frikë t’ua japin këtë ushqim fëmijëve të tyre, sepse janë një alergjen i fortë.

Kur mund t’u jepen dredhëzat fëmijëve

Shumica e pediatërve besojnë se, nëse fëmija nuk ka alergji, dredhëzat mund të t’u jepen rreth muajit të nëntë ose të dhjetë. Shumë ekspertë këshillojnë që dredhëzat të t’u jepen kur fëmija fillon të hajë ushqim që e hanë edhe të rriturit, që është afërsisht rreth një vjeç e gjysmë. Nuk ka nevojë të pritet deri në moshën trevjeçare për t’u dhënë dredhëza fëmijëve të shëndetshëm, siç mendojnë shumë prindër.

Luleshtrydhet mund të futen në dietë rreth vitit të parë, por me respektimin e disa rregullave. Para së gjithash, edhe nëse vogëlushit tuaj i pëlqen ky frut, nuk duhet ta lini të hajë shumë prej tij menjëherë, transmeton Telegrafi.

Së pari, duhet t’i jepni fëmijës në sasi të vogla, në mënyrë që të monitorohet reagimi i trupit – ky rregull, duhet të zbatohet jo vetëm për luleshtrydhet, por për çdo ushqim që fëmija ha për herë të parë. Ajo që është gjithashtu e rëndësishme është që t’i lani mirë frutat përpara se t’ia jepni vogëlushit tuaj.

Si të dalloni një reaksion alergjik

Kur i jepni fëmijës suaj dredhëzave (ose ndonjë ushqimi tjetër), duhet t’i kushtoni vëmendje shenjave të mundshme të një reaksioni alergjik: skuqje të lëkurës, ndryshime në jashtëqitje, skuqje në faqe dhe rreth syve.

Nëse vëreni se i vogli po vjell pasi ka ngrënë dredhëzave, ka dhimbje stomaku, lëkura bëhet e zbehtë, është konfuz, sigurohuni që të telefononi mjekun. Këto mund të jenë shenja të një reaksioni anafilaktik, i cili, për fat të mirë, ndodh rrallë.

Cilët fëmijë nuk duhet të hanë këtë barishte

Kur bëhet fjalë për marrjen e tyre, nuk duhet t’ia jepni fëmijës për t’i provuar për herë të parë kur është i sëmurë ose ka reaksion alergjik.

Gjithashtu, nëse i vogli juaj tashmë ka ngrënë dredhëzave, duhet t’i kushtoni vëmendje nëse ka pasur ndonjë problem shëndetësor më pas. Nëse ka ndonjë reagim, nuk duhet të eksperimentoni dhe t’ia jepni përsëri fëmijës pa u konsultuar me mjekun.

Të njëjtat rregulla zbatohen kur i prezantoni fëmijës tuaj luleshtrydhe ose mjedra të egra dhe në shenjën e parë të reaksioneve alergjike, kontaktoni mjekun tuaj.

Kur bëhet fjalë për fëmijët që janë të prirur ndaj reaksioneve alergjike, ekspertët bien dakord se është më mirë të shtyhet konsumimi i tyre deri në vitin e dytë apo edhe të tretë. Gjithashtu, duhet të keni parasysh nëse njëri nga prindërit ka alergji nga dredhëzave, sepse reaksionet alergjike mund të jenë të trashëguara.

Sa dredhëzave mund të hajë një fëmijë

Kur i prezantoni fëmijës tuaj këtë fryt, mjafton t’i jepni vetëm një copë të vogël për të parë nëse ka një reagim. Përndryshe, një fëmijë njëvjeçar duhet të hajë rreth dy deri në tre luleshtrydhe në ditë dhe kur të vërtetohet se nuk ka reaksion alergjik, atëherë numri i frutave mund të rritet gradualisht.

Varësisht se sa vjeç është fëmija, sa dhëmbë ka, nëse di të përtypë tashmë, vendosni nëse do të bëni një pure prej tyre apo do t’i prisni dhe do t’ia ofroni vogëlushit.