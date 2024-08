​Gabimet e prindërve që i bëjnë fëmijët të fillojnë të gënjejnë

Kuptimi i gabimeve mund t’i ndihmojë prindërit t’i shmangin ato dhe të fillojnë t’i trajtojnë fëmijët e tyre ndryshe.

Reagimi i tepruar ndaj gabimeve

Kur prindërit reagojnë ashpër ose me inat ndaj gabimeve të fëmijës, të justifikuara ose jo, krijohet një mjedis frike dhe ankthi. Një sjellje e tillë e shpeshtë mund të bëjë që fëmijët të gënjejnë për të shmangur pasojat negative të veprimeve të tyre, duke pasur frikë nga ndëshkimi ose zhgënjimi nga prindërit e tyre.

Vendosja e pritjeve joreale

Prindërit ndonjëherë i vendosin standardet e tyre shumë të larta, duke pritur përsosmëri në studimet, sportet apo sjelljen e fëmijëve të tyre. Megjithatë, sjellja e tyre mund të ketë efekt të kundërt. Fëmijët mund të gënjejnë për të përmbushur këto pritshmëri ose për të fshehur dështimet e tyre, duke besuar se duke thënë të vërtetën do të çojë në kritika ose refuzim.

Ndëshkimi i ndershmërisë

Kur fëmijët pranojnë se kanë bërë një gabim dhe përballen me ndëshkime të rënda, ata mësojnë se ndershmëria çon në rezultate negative. Për të shmangur ndëshkimet e ashpra, fëmijët mund të zgjedhin të gënjejnë në vend që të tregojnë të vërtetën për veprimet e tyre.

Rregulla dhe pasoja të paqëndrueshme

Mospërputhja e rregullave dhe pasojat e shkeljes së tyre mund t’i ngatërrojnë fëmijët se çfarë është sjellje e pranueshme. Për të mos u gjendur në një situatë të tillë, fëmijët mund të gënjejnë gjithnjë e më shpesh për të kapërcyer kufijtë e paqartë dhe për të shmangur ndëshkimet e paparashikueshme, duke rrezikuar me atë që lejohen të bëjnë aktualisht.

Mungesa e besimit

Kur prindërit janë shumë dyshues dhe mosbesues ndaj fëmijëve të tyre, kjo mund të krijojë një ndjenjë se ata janë vazhdimisht të vëzhguar. Fëmijët mund të gënjejnë për të fituar autonomi ose për të shmangur shqyrtimin që vjen me mungesën e besimit të prindërve të tyre.

Neglizhenca e komunikimit të hapur

Një mjedis në të cilin prindërit nuk inkurajojnë komunikimin e hapur dhe të sinqertë është ai në të cilin fëmijët më së shpeshti ndihen të paaftë për të ndarë ndjenjat ose përvojat e tyre të vërteta.

Pa një hapësirë të sigurt për dialog të hapur, fëmijët mund të përdorin gënjeshtrat si një mënyrë për të mbrojtur veten ose për të komunikuar atë që ata mendojnë se prindërit e tyre duan të dëgjojnë.

Presioni për sukses

Një fokus i fortë te suksesi dhe arritjet, qoftë në shkollë, sport apo aktivitete të tjera, mund të ushtrojë presion te fëmijët që të duken të suksesshëm me çdo kusht. Për të mos i zhgënjyer prindërit ose për të përmbushur pritjet e larta, fëmijët do të fillojnë të gënjejnë për arritjet e tyre ose sfidat me të cilat përballen./Times of India