Gabimet shëndetësore që nuk duhet t’i bëni kurrë pas moshës 60 vjeçare

Kur bëhet fjalë për shëndetin tuaj pas moshës 60 vjeç, duhet të jeni më vigjilent, të keni më shumë kujdes dhe të ndiqni udhëzimet e mjekut tuaj për të shmangur komprometimin e tij.

Këtu ju sjellim shtatë gabime shëndetësore që nuk duhet bërë kur mbushni të 60-tat, shkruan Eat This, not That!.

1. Mos bërja e gjumit një prioritet

Sipas studiuesve, njerëzit më të vjetër se 50 vjeç duhet të bëjnë të paktën tetë orë gjumë. Bërja e gjashtë orëve ose më pak gjumë çdo natë, rrit rrezikun e zhvillimit të çmendurisë në fund të moshës 70 vjeçare.

2. Mos mbajtja e lidhjeve tuaja shoqërore

Shumë njerëz nuk e dinë që vetmia mund të vrasë. Sipas një studimi të vitit 2018, izolimi ka të ngjarë të dyfishojë rrezikun e vdekjes nga një sëmundje e lidhur me kardiovaskulare. Gjithashtu, Instituti Kombëtar i Plakjes thotë se izolimi shoqëror çon në rritjen e rreziqeve të rënies njohëse, depresionit, një sistemi të dobët imunitar dhe mbipeshës.

3. Nuk pini mjaftueshëm ujë

Marrja e ujit është çështje e jetë a vdekje, pasi të dy, fëmijët dhe të rriturit e moshuar, janë në një rrezik më të lartë të pasojave të dehidrimit. Kjo sepse ata kanë një vëllim më të ulët uji në trupat e tyre.

4. Teprimi me ushtrime

Ndërsa ushtrimi është thelbësor në çdo moshë, ai mund të jetë i dëmshëm nëse teprohet, veçanërisht nga njerëzit mbi 60.

5. Dështimi për të mbajtur trurin tuaj të mprehtë

Ndërsa njerëzit plaken, truri i tyre ndryshon duke çuar në ndryshime njohëse që ata përjetojnë. Sipas Shoqatës “Alzheimer”, nuk është kurrë vonë për të filluar aktivitete sociale dhe mendore që ushqejnë shëndetin e trurit tuaj.

6. Mosrespektimi i kufizimeve dietike dhe ilaçeve

Njerëzit mbi 60 vjeç kanë më shumë të ngjarë të kenë komplikime shëndetësore kronike siç janë diabeti tip 2 dhe sëmundjet kardiovaskulare.

Medikamentet për sëmundje të tilla përfshijnë insulinë dhe ilaçe antikoaguluese.

7. Moslënia e duhanit

Ndalimi i zakonit të nikotinës është i dobishëm për të gjithë, pavarësisht nga mosha e tyre. Kur jeni mbi 60 vjeç, lënia e duhanit mund t’ju ndihmojë të përmirësoni shëndetin tuaj, dhe madje të shpëtoni jetën tuaj.