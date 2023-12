Gantz: Lufta do të vazhdojë dhe do të zgjerohet

Anëtari i kabinetit të luftës izraelite Benny Gantz foli në një konferencë shtypi në Tel Aviv:

“Situata në kufirin verior të Izraelit kërkon ndryshim. Kronometri për një zgjidhje diplomatike po mbaron. Nëse bota dhe qeveria libaneze nuk veprojnë për të parandaluar qëllimet ndaj banorëve veriorë të Izraelit dhe për të distancuar Hezbollahun nga kufiri, [ushtria izraelite] do ta bëjë këtë.”

Këtu janë pikat e tjera kryesore:

Ne e filluam fuqishëm operacionin tonë në Gaza dhe hapat e ardhshëm në betejë do të jenë gjithashtu të fortë, të thellë dhe befasues.

Ne do të vazhdojmë të synojmë infrastrukturën dhe tunelet, dhe lufta do të vazhdojë dhe do të zgjerohet.

Jemi në qeveri jashtë partneritetit të fatit dhe të gjithë presin që të jemi të bashkuar.

Ne përballemi me një sfidë me të cilën nuk jemi përballur që nga themelimi i kombit tonë.