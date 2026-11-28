Pamje: protesta e sërishme me skena të përsëritura tejkalimi të kufijve
Protesta e paralajmëruar këtë 28 nëntor, pra në ditën e Pavarësisë, pati zhvillime të ngjashme me ato të tetorit sidomos, me tejkalime si nga protestuesit e si nga forcat policore. Këto të fundit, veç ashpërsisë së shkopit të gomës, e kanë kthyer në rit gazin lotsjellës, edhe kur nuk ka fare në nevojë, si në pamjet e mëposhtme.
Madje mund të thuhet se gazi lotsjellës merr hov pikërisht me qeverisjen e Ramës, pasi më herët, në qeverisjet ku veçon Berisha, nuk është përdorur me kaq intensitet.
Ja pamjet që ndaj gazetari Mentor Kikia me komentin përkatës:
“Çfarë arsyeje ka të përdoret një dron “bombardues” me gaz lotsjellës në një shesh ku nuk ekziston asnjë rrezik për shpërthimin e dhunës?
Përdorimi i mjeteve të tilla, në mungesë të çdo rreziku real, nuk është masë për ruajtjen e rendit, por një reagim krejtësisht disproporcional dhe i papranueshëm”.
Nga ana tjetër, pedagogu Vehap Kola ofroi pamjet nga brendia e Xhamisë së Et’hem Beut, ku dhe aty depërtoi gazi lotsjellës i epokës gati të mallkuar Rama.
Shkruan ai: “Sot xhamia Et’hem Beu u mbyt me gaz. Këto pamje janë disa minuta pas emergjencës që u krijua, prej të cilës mezi e morëm veten. Ata që duan t’i mbysin shqiptarët edhe kur luten, nuk meritojnë asgjë më pak se mallkimin e Zotit dhe të çdo shqiptari”. /tesheshi.com/