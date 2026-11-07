Gaza: Numri i të vrarëve arrin në 74,640, ndërsa i të plagosurve në 175,947

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023 ka arritur në 74,640, ndërsa 175,947 të tjerë janë plagosur, njoftoi të shtunën agjencia palestineze e lajmeve WAFA.
Sipas burimeve mjekësore, gjatë 48 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë dërguar 10 trupa të pajetë dhe 22 të plagosur.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor 2025, numri i të vrarëve ka arritur në 1,610, ndërsa i të plagosurve në 5,819.
Ndërkohë, ekipet e kërkim-shpëtimit kanë nxjerrë nga rrënojat gjithsej 849 trupa.
Burimet mjekësore thanë se ende ka viktima nën rrënoja dhe në rrugë, ndërsa ekipet e ambulancës dhe shpëtimit nuk janë në gjendje të arrijnë tek të gjithë për shkak të vështirësive në terren. /mesazhi