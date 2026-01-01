Gaza: treguesit e një popullsie pas një gjenocidi…që vazhdon!

Byroja Palestineze e Statistikave ofron një rezyme në shifra
Byroja Qendrore e Statistikave (PCBS) publikoi të mërkurën vlerësime për një rënie prej 10.6% të popullsisë së Gazës gjatë dy viteve të fundit.
PCBS tregoi se treguesit statistikorë pasqyrojnë një katastrofë të vërtetë humanitare dhe demografike, me pasoja afatgjata për stabilitetin e popullsisë, zhvillimin dhe të drejtat e njeriut.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, numri i njerëzve të vrarë në Palestinë ka tejkaluar 72,000 që nga fillimi i agresionit izraelit, nga të cilët 98% janë në Rripin e Gazës, që është numri më i lartë i viktimave në historinë e agresionit izraelit kundër popullit palestinez.
Deri në fund të dhjetorit 2025, numri i martirëve në Rripin e Gazës kishte arritur në 70,942, përfshirë 18,592 fëmijë dhe afërsisht 12,400 gra, ndërsa rreth 11,000 njerëz ende rezultojnë të zhdukur, ndërsa numri i të plagosurve ishte rritur në 171,195.
Që nga fillimi i agresionit, afërsisht 100,000 palestinezë janë detyruar të largohen nga Rripi i Gazës dhe pothuajse dy milionë banorë janë zhvendosur brenda vendit nga shtëpitë e tyre.
Në Bregun Perëndimor, agresioni në rritje izraelit dhe terrorizmi kolonist kanë rezultuar në vdekjen e 1,102 palestinezëve dhe plagosjen e 9,034 të tjerëve.
Popullsia e Gazës, në rënie
Këto humbje njerëzore dhe zhvendosje të detyruara kanë pasur një ndikim të drejtpërdrejtë në rënien e popullsisë. Vlerësimet tregojnë se deri në fund të vitit 2025, Palestina do të ketë një popullsi prej 5.56 milionë banorësh, nga të cilët 3.43 milionë palestinezë jetojnë në Bregun Perëndimor.
Në të kundërt, Rripi i Gazës ka përjetuar një rënie të ndjeshme dhe të paparë të popullsisë prej afërsisht 254,000 banorësh, një rënie prej 10.6% krahasuar me vlerësimet e popullsisë para luftës. Popullsia aktuale e Gazës është 2.13 milionë, duke reflektuar atë që Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave e ka përshkruar si një hemorragji të rëndë demografike që rezulton nga vrasjet, zhvendosjet dhe përkeqësimi i kushteve të jetesës.
Deri në fund të vitit 2025, numri i vlerësuar i palestinezëve në të gjithë botën ka arritur afërsisht 15.49 milionë, duke përfshirë 5.56 milionë që jetojnë në Shtetin e Palestinës, ndërsa 1.86 milionë jetojnë në territoret e vitit 1948. Vlerësimet tregojnë gjithashtu se numri i palestinezëve në diasporë ka arritur afërsisht 8.82 milionë, me 6.82 milionë të përqendruar në vendet arabe, ndërsa pjesa tjetër është e shpërndarë në vende të tjera anembanë botës, duke reflektuar shpërndarjen në zgjerim të popullsisë si rezultat i faktorëve të detyruar politikë dhe historikë.
Një shoqëri e re pavarësisht humbjeve demografike
Pavarësisht humbjeve të konsiderueshme njerëzore, shoqëria palestineze mbetet e re. Vlerësimet e popullsisë në fund të vitit 2025 treguan një strukturë të re moshe, me fëmijët e moshës 0-4 vjeç që përbënin afërsisht 13% të popullsisë totale në Shtetin e Palestinës (12% në Bregun Perëndimor dhe 14% në Rripin e Gazës).
Popullsia nën moshën 15 vjeç përbënte rreth 36% të popullsisë totale (35% në Bregun Perëndimor dhe 39% në Rripin e Gazës), ndërsa individët nën moshën 30 vjeç përbënin afërsisht 64%. Në të kundërt, të moshuarit (65 vjeç e lart) përbënin më pak se 4% të popullsisë totale, duke konfirmuar më tej rininë e vazhdueshme të shoqërisë palestineze dhe raportin e saj të lartë të varësisë.
Shkatërrimi pothuajse i plotë i sistemit shëndetësor
Agresioni izraelit në Rripin e Gazës, i cili filloi më 7 tetor 2023, çoi në kolapsin pothuajse të plotë të sistemit shëndetësor. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, afërsisht 94% e objekteve shëndetësore dhe spitaleve në Rrip u dëmtuan ose u shkatërruan. Vetëm 19 nga 36 spitalet mbeten pjesërisht funksionale dhe me kapacitet shumë të kufizuar, duke u përballur me mungesa serioze të barnave dhe furnizimeve mjekësore, pakësim të personelit shëndetësor dhe ndërprerje të shpeshta në furnizimin me karburant të nevojshëm për të operuar gjeneratorët.
Aktualisht, vetëm rreth 2,000 shtretër spitalorë janë të disponueshëm në Rripin e Gazës për një popullsi që tejkalon dy milionë. Ky është një numër jashtëzakonisht i ulët dhe është larg përmbushjes së nevojave minimale shëndetësore, veçanërisht duke pasur parasysh rritjen e ndjeshme të numrit të të plagosurve dhe të sëmurëve.
Kushte kritike shëndetësore dhe ushqyese për gratë dhe fëmijët
Të dhënat nga Ministria e Shëndetësisë zbulojnë pasoja të tmerrshme humanitare. Përafërsisht 60,000 gra shtatzëna në Rripin e Gazës janë në rrezik serioz shëndetësor për shkak të mungesës ose aksesit të kufizuar në shërbimet shëndetësore. Rreth 155,000 gra shtatzëna dhe që ushqejnë me gji përballen me vështirësi serioze në aksesin në kujdesin para lindjes dhe pas lindjes.
Për më tepër, mbi 70% e popullsisë së Gazës mbështetet në ujë të pijshëm të kontaminuar ose të pasigurt.
Rënia e së drejtës për arsim
Sektori i arsimit ka pësuar shkatërrim të paparë, veçanërisht në Rripin e Gazës. Deri në fillim të dhjetorit 2025, më shumë se 179 shkolla publike ishin shkatërruar plotësisht, ndërsa 218 të tjera ishin bombarduar ose dëmtuar, duke përfshirë 118 shkolla publike dhe 100 shkolla të UNRWA-së.
Në Bregun Perëndimor, shkollat u përballën me sulme dhe urdhra të përsëritura prishjeje.
Në nivelin e arsimit të lartë, 63 ndërtesa universitare në Rripin e Gazës ishin shkatërruar plotësisht, ndërsa tetë universitete në Bregun Perëndimor ishin nënshtruar sulmeve dhe vandalizmit të përsëritur.
Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave (PCBS) vuri në dukje se humbjet njerëzore në sektorin e arsimit ishin të tmerrshme, me 18,979 studentë të vrarë, përfshirë 18,863 në Rripin e Gazës, dhe 797 mësues dhe administratorë dhe 241 punonjës në sektorin e arsimit të lartë, duke reflektuar.
Rënia ekonomike dhe papunësia rekord
Treguesit ekonomikë për vitin 2025 zbulojnë një kolaps të paparë të ekonomisë palestineze. PBB-ja e Rripit të Gazës është ulur me 84% krahasuar me vitin 2023, duke reflektuar paralizë pothuajse të plotë ekonomike. Në Bregun Perëndimor, PBB-ja ra me 13%, pavarësisht një rritjeje të lehtë prej 4.4% krahasuar me vitin 2024.
Ekonomia e Gazës vazhdoi të tkurret në vitin 2025, duke regjistruar një rënie të mëtejshme prej 8.7%. Papunësia ka arritur nivele katastrofike, me 46% të fuqisë punëtore palestineze të papunë (28% në Bregun Perëndimor dhe 78% në Rripin e Gazës), ndër normat më të larta në nivel global. Numri i të papunëve është rritur në afërsisht 650,000, gjë që nënvizon thellësinë e krizës ekonomike dhe sociale. /tesheshi