Gazetari Osama Balousha mes viktimave në Gazë

Të paktën 40 palestinezë u vranë sot nga sulmet dhe të shtënat izraelite në Rripin e Gazës. Mes tyre ishte edhe gazetari palestinez Osama Balousha, thanë burime mjekësore.
Autoritetet palestineze raportojnë se gjatë luftës janë vrarë pothuajse 250 gazetarë në Gazë, duke e bërë këtë konfliktin më vdekjeprurës për median në botë në historinë e fundit.
Izraeli nuk lejon gazetarë të huaj të hyjnë në Gazë, prandaj të gjithë gazetarët e vrarë janë palestinezë. Zyrtarët palestinezë akuzojnë Izraelin për shënjestrim të qëllimshëm të disa gazetarëve.
Muajin e kaluar, pesë gazetarë – katër prej tyre të Al Jazeeras– u vranë në një sulm izraelit pranë spitalit Nasser në Khan Younis, në atë që u cilësua si sulmi më i rëndë ndaj punonjësve të medias.