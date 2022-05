Gazetarja e vrarë e Al-Jazeeras varroset në Jerusalem – VIDEO

Mijëra njerëz të pranishëm, disa duke ngritur flamuj palestinezë dhe duke brohoritur “Palestinë, Palestinë”, kanë marrë pjesë në funeralin në Jerusalem për gazetaren veterane të Al-Jazeeras, Shireen Abu Akleh, i cili dëshmitarët thonë se u qëllua dhe u vra nga forcat izraelite në fillim të kësaj jave gjërsa mbulonte sulmin ushtarak në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Policia përfundimisht e lejoi familjen që ta çonte arkivolin në kishën katolike në Qytetin e Vjetër, përpara se të mbyllte spitalin dhe të hidhte gaz lotsjellës në numrin e madh të të pranishmëve.

Trupi i saj më pas u varros në varrezën jashtë qytetit të vjetër në Jerusalem.

Mijëra njerëz u mblodhën në varreza, duke valëvitur flamujt palestinezë dhe duke brohoritur “Palestinë, Palestinë”.

The moment the funeral of the martyr Shireen Abu Aqleh entered the Zion Cemetery in #Jerusalem, amid provocation from the Jewish settlers#Shereen_Abu_Aqleh pic.twitter.com/XuDjsNp6tX

— Uncle 𓂆 🇵🇸 (@bani_basel) May 13, 2022