Gemini në Gmail ndihmon përdoruesit të përmirësojnë tekstet e e-mail-eve

Pasi të keni një tekst me 12 ose më shumë fjalë në draft do të vini re një shkurtesë “Refine my draft” në ngjyrë gri.

Google është duke përditësuar mjetin Gemini të shkrimit në Gmail duke ndihmuar përdoruesit të përgatisin drafte akoma edhe më cilësore.

Kompania tha se përdoruesit tashmë mund të përdorin funksionin “Polish” për të rafinuar e-mail-et e tyre. Google ka shtuar shkurtesat të cilat shfaqen në tekstin e e-mail-it në Android dhe iOS duke i bërë mjetet e shkrimit AI m të dukshme.

Ato janë të disponueshme për të gjitha përdoruesit me pagesë të planit Google One AI Premium ose ata që kanë paguar për shtesën Gemini në Workspace.

Krahas “Polish” do të keni qasje edhe në funksionet “Formalize, Elaborate ose Shorten”. /PCWorld Albanian