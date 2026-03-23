General Motors ka tërhequr 80,000 makina në vitin 2026

Deri në mesin e marsit, General Motors ka lëshuar tashmë tetë tërheqje makinash, duke i dhënë GM numrin e dytë më të lartë të tërheqjeve pas Ford Motor Company.

Megjithatë, numri total i makinave të tërhequra nga GM është shumë më i vogël se 7.4 milionë të Ford – vetëm 80,005 automjete GM janë prekur.

Tërheqja më e madhe e GM deri më tani në vitin 2026 preku 43,743 automjete, ndërsa më e vogla përfshinte vetëm 20.

GM mbante rekordin për më shumë tërheqje të lëshuara ndonjëherë në një vit të vetëm – 77 në 2014 – por Ford e mori atë titull në 2025 me 153.

Prodhuesi i automjeteve të Detroitit nuk është në rrugën e duhur për t’iu afruar kësaj shifre këtë vit, për fat të mirë.

Modeli më i vjetër që GM ka tërhequr deri më tani këtë vit është Buick Regal 2012-2013, i cili mund të jetë ndërtuar me lidhje të pasme të gishtërinjve që nuk kanë veshje të duhur elektrike.

Prodhuesi i automjeteve lëshoi gjithashtu një tërheqje nga tregu që preku pothuajse çdo model – nga Chevrolet Colorado i vitit 2025 deri te Bolt i vitit 2027 – sepse u mungonte manuali i përdoruesit, por kjo preku vetëm 5,482 automjete.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram