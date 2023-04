Genesis GV60 i ri 2023 do ta njohë fytyrën tuaj

Genesis ka prezantuar disa teknologji të reja të njohjes së fytyrës në SUV-in e saj kompakt elektrik GV60 për modelin e vitit 2023, së bashku me një sërë përditësimesh të tjera.

Nëse keni një telefon inteligjent modern, sistemi nuk do të jetë asgjë i ri për ju, por e bën modelin GV60 makinën e parë që shitet në Evropë ku pronarët mund të kenë qasje në të me asgjë më shumë se me një buzëqeshje miqësore

Face Connect u lansua për herë të parë nga Genesis në shtator të vitit 2021, duke e bërë GV60 makinën e parë në botë me aftësi për ‘njohjen e fytyrës’. Megjithatë, vetëm tani po lansohet në modelet GV60 të shitura në Evropë dhe Mbretërinë e Bashkuar.

Në teori, Face Connect do e bëjë humbjen ose harrimin e çelësave të makinës në një problem të së shkuarës.

Makina mund të ruajë të dhëna biometrike që e lejojnë atë të ‘njohë’ fytyrën e pronarit të saj, duke i mundësuar atij të ketë qasje dhe ta drejtojë automjetin GV60 pa e pasur çelësin.