Pluhur nga Afrika: Si ta largoni siç duhet nga një veturë?!

Në varësi të drejtimit të erërave, Evropa mund të ekspozohet ndaj pluhurit nga Afrika, e cila në kombinim me shiun krijon depozita pluhuri të imët në veturë. Pastrimi me një leckë të thatë mund të dëmtojë ngjyrën e automjetit dhe duhet të jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm me atë rërë.

Sigurisht, mund të provoni ta pastroni rërën me dorë, por kjo kërkon shumë ujë, sepse në të kundërt grimcat e rërës do të fërkohen në llak me një sfungjer dhe do të shkaktojnë gërvishtje.

Prandaj, rekomandohet të shkoni në një auto-larje. Aty përdoret shumë ujë për veturë në disa faza të larjes.

Pas larjes me një sasi të madhe uji, pastroni sipërfaqet e fletës me dorë me një leckë të lagur mirë. Lani shpesh leckat për të parandaluar mbajtjen e pluhurit.

Bëni provën, kaloni një leckë të bardhë të pastër mbi kreshtën qendrore në brendësi të automjetit. Nëse pëlhura zverdhet menjëherë, është shenjë se rëra ka hyrë në atë pjesë të automjetit, ndaj pastroni edhe pjesën e brendshme. Fillimisht fshijeni me korrent kur është e mundur, më pas pastroni sipërfaqet me një leckë të lagur ose një pastrues të përshtatshëm për brendësinë. Nëse është koha për të zëvendësuar filtrin e kabinës, duhet të bëhet menjëherë pas një stuhie rëre. Nëse tashmë është plot, dhe tani rëra është filtruar, duhet të zëvendësohet. Përndryshe, ata do të shkarkojnë ngarkesën e tyre në brendësi. Në varësi të automobilit, filtrin e kabinës mund ta ndërroni vetë, këshillon Klubi Gjerman i Automobilave (ADAC).