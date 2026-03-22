Gjenden armatim e uniforma në një shtëpi të pabanuar në Zubin-Potok

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka gjetur një sasi të armatimit në një shtëpi të pabanuar në Varage të Zubin-Potokut.
Në raportin 24-orësh bëhet e ditur se gjatë patrullimit janë gjetur dhe konfiskuar një AK-47 me pesë karikator të mbushur me 68 fishekë, dy uniforma të kamufluara, pajisje për pastrimin e armëve dhe një granatë dore, ku këtë të fundit e kanë tërhequr njësiti i EOD-së.
Bëhet e ditur se është njoftuar prokurori dhe rasti është duke u hetuar.
