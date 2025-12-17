Gjendet varr masiv në ish-selinë e sigurisë shtetërore në veri të Sirisë

Autoritetet siriane kanë zbuluar një varr masiv brenda një ish-selie të Drejtorisë së Sigurisë Shtetërore në qytetin verior Maaret al-Numan, raportuan mediat lokale të martën, transmeton Anadolu.
Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA) publikoi pesë foto që tregojnë një ndërtesë të braktisur me gropa brenda që besohet të jenë varre, ndërsa personeli i sigurisë dhe një automjet që mbante emblemën e Departamentit të Hetimeve Penale u panë jashtë.
Më pak se dy javë më parë, autoritetet siriane gjetën një varr masiv në fshatin Turkan në periferinë lindore të Halepit në veri të Sirisë. Në atë kohë, kanali shtetëror Alikhbaria tha se varri përmbante “mbetje të paidentifikuara që besohet se i përkasin viktimave që u vranë nën tortura ose përmes ekzekutimeve në terren nga forcat e ish-regjimit”.
Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor 2024, janë zbuluar vende të shumta varrimi masiv në të gjithë Sirinë, më i madhi prej të cilëve ishte pranë Damaskut. Qytetarët sirianë thonë se rënia e regjimit të Asadit shënoi fundin e një epoke frike dhjetëvjeçare, me burgjet e saj që ishin shndërruar në makthe torturash, ndalimesh arbitrare dhe zhdukjesh me forcë.
Qeveria e sapokrijuar siriane ka deklaruar vazhdimisht se mbajtja përgjegjëse e atyre që janë përgjegjës për krimet nën regjimin e mëparshëm do të mbetet një përparësi.
Asadi, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re kalimtare e kryesuar nga presidenti Ahmed al-Sharaa u formua në janar.