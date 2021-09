Gjendje e rënduar/ 1207 pacientë me Covid 19 po trajtohen në spitalet e Kosovës

Gjendja me Covid 19 në Kosovë vazhdon të jetë e rënduar.

Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar ka publikuar të dhënat në lidhje me spitalet e Kosovës, njofton që 1207 pacientë të infektuar me Covid 19 janë duke u trajtuar momentalisht në spitale.

Në QKUK janë të shtrirë 418 pacientë të shtrirë, 413 prej tyre Covid-19 pozitivë, 354 me oksigjeno-terapi.

Në spitalet e përgjithshme janë të shtrirë 789 pacientë, 688 të konfirmuar me COVID-19 pozitivë dhe 672 me oksigjeno-terapi.

ShSKUK: 1207 pacientë në trajtim nga COVID-19

1207 pacientë po marrin trajtim nga COVID-19, në klinkat COVID-19 në QKUK dhe spitalet e përgjithshme. 1101 nga ta, të konfirmuar Covid-19 pozitivë, 1026 me oksigjeno-terapi dhe 87 në kujdes intensiv mjekësor.

Numri i pacientëve sipas klinkave COVID-19 dhe spitaleve të përgjithshme

Klinika Infektive, 113 pacientë

Klinika Infektive II ( Mjekësi Sportive), 109 pacientë

Klinika Infektive III ( Interno), 70 pacientë

Klinika e Pulmologjisë, 87 pacientë

Mjekimi Intensiv COVID-19, 23 pacientë

Klinika e Gjinekologjisë, 13 pacientë

Klinika e Pediatrisë, 3 pacientë

Spitali i Prizrenit, 161 pacientë

Spitali i Gjakovës, 112 pacientë

Spitali i Pejës, 220 pacientë

Spitali i Gjilanit, 127 pacientë

Spitali i Vushtrrisë, 30 pacientë

Spitali i Mitrovicës, 59 pacientë

Spitali i Ferizajt, 80 pacientë.