Biseda me thirrje nga Izraeli për kryengritjen kundër autoriteteve të reja siriane
Al Jazeera ka publikuar përmbajtjen e regjistrimeve dhe dokumenteve që zbulojnë përpjekjet e ish-gjeneralëve të
regjimit të Presidentit të rrëzuar sirian Bashar al-Assad për të organizuar radhët e tyre dhe për të filluar një kryengritje të armatosur në rajonin bregdetar sirian.
Dokumentet zbulojnë se rolin kyç në përpjekjen e lartpërmendur për të organizuar një kryengritje të armatosur e luajti Suheil al-Hassan, një ish-komandant i forcave speciale në regjimin e rrëzuar të Assad-it, dhe ish-gjenerali i brigadës Ghiath Dalla.
Informacioni i Al Jazeera-s thotë se regjistrimet dhe dokumentet u zbuluan falë një personi që arriti të hakonte telefonat e një grupi oficerësh të regjimit të Assad-it, pasi i mashtroi ata duke u paraqitur si oficer i shërbimit të inteligjencës izraelite Mossad. Duke vepruar kështu, ai ka siguruar qasje në biseda dhe regjistrime audio të ndjeshme që lidhen me planet dhe lëvizjet ushtarake.
Al Jazeera ka siguruar më shumë se 74 orë regjistrime audio, si dhe mbi 600 dokumente, të cilat zbulojnë përpjekje të detajuara nga mbetjet e ish-regjimit për t’u riorganizuar.
Në një nga regjistrimet e publikuara, Suheil al-Hassan vlerëson operacionet izraelite në Rripin e Gazës dhe gjithashtu zbulon përpjekjen e tij për të bindur dikë që ai besonte se ishte një agjent izraelit i Mossad-it që të mbështeste lëvizjen e tij brenda Sirisë.
Hassan falënderon bashkëbiseduesin e tij të Mossad-it “për kohën tuaj, dhe përshëndetjet e mia për të gjithë zyrtarët tuaj, dhe lutjet tona për të gjithë ju që kjo çmenduri, kjo e keqe dhe kjo errësirë e quajtur ‘Përmbytje’ të marrë fund. Zoti i mallkoftë!“.
Ai shtoi: “Ne duam më shumë. Eliminojini dhe largojini, dhe mos pranoni asgjë më pak. Ata janë bijtë e të ndyrëve dhe të papastërve, dhe nuk mund t’u besohet”.
Dokumentet zbulojnë se planet nuk ishin të kufizuara në diskutime teorike, por përfshinin marrëveshje për operacione ushtarake që synonin destabilizimin e rajonit. /tesheshi