Gjenerali amerikan arrin në Kosovë, zbardhet agjenda e takimeve

Gjeneral brigade, Sean Flynn, njëherazi përfaqësues ushtarak i SHBA-së në Komitetin Ushtarak të NATO-s, ka arritur në Kosovë.
Ai u prit nga e ngarkuara me punë në Ambasadën e SHBA-së, Anu Prattipati.
Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, Flynn, do të zhvillojë një mori takimesh.
Ai pritet të mësojë më shumë mbi marrëdhëniet dypalëshe të SHBA-së me Ministrinë e Mbrojtjes dhe FSK-në.
Flynn po ashtu do të takohet me personelin amerikan të KFOR-it.
