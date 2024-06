Gjeorgjia mposht Portugalinë dhe kualifikohet në 1/16

Gjeorgjia e ka siguruar kualifikimin në 1/16 e Kampionatit Evropian.

Në ndeshjen e fundit të Grupit F, Gjerorgjia shënoi fitore ndaj Portugalisë, me rezultat 2-0.

Khvicha Kvaratskhelia shënoi golin e parë të ndeshjes qysh në minutën e dytë.

Fitoren e Gjergjisë e vulosi Georges Mikautadze, duke u treguar i sakt nga penalltia në minutën e 57-të.

Në ndeshjen tjetër të Grupit E ,Turqia mposhti Çekinë, me rezultat 2-1.

Portugalia dhe Turqia me nga gjashtë pikë dhe Gjeorgjia me katër pikë kalojnë në 1/16, ndërsa Çekia me një pikë eliminohet nga Kampinati Evropian,