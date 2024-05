Nëse Joshua Kimmich ishte një përforcim prioritar për Xavi Hernández, ai është gjithashtu një prioritet për Hansi Flick, trajnerin e ri të Barçës që me shumë gjasë do të prezantohet këtë javë si i tillë. Të dy bashkëpunuan në kombëtaren gjermane dhe në Bayern Munich.

Kontaktet janë avancuar, por negociatat janë ndërprerë për shkak të mosmarrëveshjes ekonomike që ekziston mes ofertës së paraqitur nga Barcelona dhe dëshirave financiare të lojtarit gjerman.

Sipas burimeve të ndryshme, Kimmich aktualisht fiton rreth 19.5 milionë euro bruto, një shifër që Barcelona përpiqet ta arrijë. Në realitet janë dy elementë që vonojnë marrëveshjen.

Më pas, sfida është të ruhet një bilanc pagash që do të rritet në sezonin e ardhshëm me pagën e Leëandoëskit, e cila është afër 30 milionë euro. Kërkesat e Kimmich bien ndesh me nevojat e Barçës, kështu që do të duhet të shohim në muajt e ardhshëm se çfarë do të ndodhë me këtë inkorporim të mundshëm.