Gjermania: Çështjet kontroverse janë hequr nga plani i Trumpit për Ukrainën

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul tha sot se çështjet kontroverse që lidhen me Evropën dhe NATO-n janë hequr nga plani i paqes i presidentit Donald Trump për Ukrainën pas bisedimeve në Gjenevë, transmeton Anadolu.
“Do të doja të deklaroja se të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë me Evropën dhe ato që kanë të bëjnë me NATO-n janë hequr nga ky plan. Ky është një sukses vendimtar që arritëm dje”, tha Wadephul për stacionin radiofonik “Deutschlandfunk”.
“Ishte e qartë që në fillim, siç e kemi thënë herë pas here, se asgjë nuk mund të bihet dakord mbi kokat e evropianëve dhe ukrainasve. Tani kemi bërë një hap të parë dhe kemi mbrojtur interesat tona evropiane”, theksoi ai.
Kryediplomati gjerman përsëriti se evropianët mbështesin përpjekjet e SHBA-së për t’i dhënë fund luftës. Megjithatë, theksoi ai, sovraniteti i Ukrainës duhet të ruhet dhe se vetëm Ukraina duhet të vendosë se kur dhe nëse do të bëjë lëshime.
“Ne e mirëpresim vërtet faktin që po bëhet përparim. Ne e mirëpresim faktin që SHBA-ja është e përfshirë në mënyrë aktive në këtë proces. Dikush duhet të fillojë bisedimet”, tha ai.
Zyrtarë të lartë amerikanë, ukrainas dhe evropianë u takuan në Gjenevë të dielën për të diskutuar një propozim prej 28 pikash që synonte avancimin e përpjekjeve për paqe në Ukrainë.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio dhe i dërguari i presidentit Trump, Steve Witkoff, kryesuan delegacionin e SHBA-së ndërsa shefi i stafit presidencial, Andriy Yermak, përfaqësoi Ukrainën. Këshilltarët e sigurisë kombëtare nga Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania zhvilluan bisedime të ndara në Gjenevë.
Propozimi prej 28 pikash thuhet se kërkonte që Ukraina t’i dorëzojë territor shtesë Rusisë, të kufizonte madhësinë e ushtrisë së saj dhe të braktiste zyrtarisht përpjekjen e saj për t’u bashkuar me NATO-n.