Gjermania e njohu Niue-n si shtet të pavarur!

Qeveria gjermane ka vendosur të vendosë marrëdhënie diplomatike me ishullin e vogël të Niue-s në Paqësorin Jugor. Ky veprim është një sinjal për thellimin e bashkëpunimit me të ashtuquajturin “kontinentin blu”, u tha gazetarëve zëdhënësi i qeverisë Stefan Kornelius.
Shtetet ishullore të Paqësorit dhe organizata e tyre rajonale, Forumi i Ishujve të Paqësorit, janë partnerë të ngushtë të Gjermanisë, veçanërisht kur bëhet fjalë për mbrojtjen e klimës.
“Ne duam të forcojmë dhe thellojmë bashkëpunimin tonë me ta. Njohja e Niue-s në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike kontribuojnë në këtë.”
Niue ndodhet në një trekëndësh të formuar nga ishujt Tonga, Samoa dhe Ishujt Kuk – rreth 2,400 kilometra në verilindje të Zelandës së Re.
Me një sipërfaqe prej rreth 261 kilometrash katrorë ku rreth 1,500 banorë janë shtetas të Zelandës së Re.
Ishulli i përkiste Zelandës së Re deri në vitin 1974 dhe sot është një partner i ngushtë i atij vendi.
Ishulli nuk është anëtar i plotë i Kombeve të Bashkuara, por ka status vëzhguesi atje. Megjithatë, Niue është pozicionuar gjithnjë e më shumë në mënyrë të pavarur vitet e fundit dhe që atëherë ka vendosur marrëdhënie diplomatike me më shumë se 25 vende.
Njohja formale dhe një deklaratë mbi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike do të realizohen nëpërmjet një letre nga Presidenti i Gjermanisë , Frank-Walter Steinmeier , dhe nëpërmjet shkëmbimit të të ashtuquajturave nota verbale.