Gjermania i bën thirrje Izraelit të respektojë armëpushimin në Gaza

Gjermania i bëri thirrje të martën Izraelit që t’i përmbahet armëpushimit në Gaza dhe të lejojë më shumë ndihmë humanitare në rajonin e shkatërruar nga lufta, transmeton Anadolu.
“Edhe Izraeli duhet t’i përmbahet armëpushimit dhe, në veçanti, të lehtësojë edhe më shumë ndihmë humanitare. Ne e theksojmë vazhdimisht këtë tek bashkëbiseduesit tanë në Izrael”, tha Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, në një konferencë të përbashkët për shtyp në Berlin me homologun e tij egjiptian, Badr Abdelatty.
“Gjëja më e rëndësishme në situatën aktuale është që të gjitha palët të vazhdojnë të marrin pjesë në zbatimin e plotë të fazës së parë të armëpushimit”, shtoi ai.
Wadephul tha se një fokus i madh duhet të jetë në krijimin e “misionit të stabilizimit për të garantuar sigurinë në Gaza”.
Ai gjithashtu shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të mbështetur dhe për t’u bashkuar me misionin palestinez të trajnimit të policisë të udhëhequr nga Bashkimi Evropian (BE).
Lufta dyvjeçare e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 70.000 palestinezë. Armëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit u arrit më 10 tetor, por Izraeli ka vazhduar sulmet e tij në enklavë.