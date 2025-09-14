Gjermania kampion i Evropës, mposht Turqinë

Gjermania me një përmbysje të madhe e ka mposhtur Turqinë në finalen e “EuroBasket” 2025.
Edhe pse në disavantazh pas pjesës së parë, gjermanët s’u dorëzuan për të shënuar në fund fitore me rezultat 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22).
Finalja ishte e çmendur nga fillimi, ku të dy kombëtaret dhanë gjithçka – si dhe në secilin çerek loja ishte mjaftë e baraspeshuar.
Gjermania e nisi më mirë çerekun e parë, të cilën e mbylli me dy pikë epërsi 22:24, megjithatë Turqia u këndell dukshëm në çerekun e dytë për ta fituar me tetë pikë epërsi 24:26, ose shkuar në pushime me rezultat 46:40.
Pas pushimit mes pjesëve, Gjermania arriti ta ngushtonte epërsinë në vetëm një pikë, pasi e mbylli çerekun e tretë me rezultat 21:26.
Në çerekun vendimtar, Gjermania kompletoi përmbysjen e madhe për ta mbyllur me gjashtë pikë dallim 16:22.
Më i miri në këtë finale të madhe te Gjermania ishte Bonga, me 20 pikë, pesë topa të kthyer e tre asistime, kurse te Turqia nuk mjaftoi paraqitja e hatashme e Sengun me 28 pikë, tre topa të kthyer e tre asistime për t’u stolisur me të artën.
Ndërkohë dyshja me origjinë shqiptare si Erxhan Osmani e Kenan Spahiu nuk zhvilluan paraqitje të mirë, ku i pari kontribuoi me vetëm dy pikë, ndërsa tjetri me tre sosh.