Gjermania planifikon memorial kushtuar viktimave të terrorit neonazist

Qeveria gjermane njoftoi sot planet e saj për të krijuar një qendër përkujtimore dhe dokumentacioni kushtuar viktimave të grupit terrorist neonazist Nëntoka Kombëtare Socialiste (NSU), raporton Anadolu.

Midis viteve 2000 dhe 2007, grupi klandestin neonazist vrau 10 persona, kryesisht me origjinë turke, ndërsa kreu gjithashtu sulme me bomba dhe grabitje në gjithë Gjermaninë. Vrasjet dhe lidhjet e mundshme të grupit me zyrtarët shtetërorë mbeten kryesisht të pazgjidhura.

Ministrja e Brendshme, Nancy Faeser njoftoi se kabineti ka miratuar sot një projektligj për krijimin e një fondacioni me bazë në Berlin për të dokumentuar dështimet e shtetit, për të ruajtur kujtimin e viktimave, duke edukuar brezat e ardhshëm për rreziqet e terrorizmit të krahut të djathtë.

“Vrasjet terroriste të krahut të djathtë të NSU-së dhe dështimi i shtetit për t’i hetuar siç duhet ato mbeten një turp për vendin tonë”, tha Faeser. “Trajtimi i autoriteteve ndaj familjeve të viktimave si të dyshuar, në vend që të ndiqen autorët aktualë, vazhdon të jetë thellësisht i turpshëm”, shtoi ajo.

Politikania socialdemokrate shpjegoi se qendra përkujtimore dhe e dokumentacionit për viktimat e NSU-së do të demonstrojë angazhimin e qeverisë për të luftuar terrorin e ekstremit të djathtë, ndërsa do të shërbejë si një kujtesë për të qëndruar vigjilentë kundër ekstremizmit të krahut të djathtë.

“Synojmë të krijojmë një vend kujtimi për të mbijetuarit dhe të afërmit e viktimave. Qëllimet tona janë të informojmë, të hedhim dritë mbi këto incidente dhe të lehtësojmë takimet kuptimplote. Ligji i themelimit ofron kuadrin për këtë nismë. U bëj thirrje të gjitha partive demokratike që ta diskutojnë dhe ta miratojnë sa më shpejt këtë projekt përmes procesit parlamentar”, tha Faeser.

Ndërmjet viteve 2000 dhe 2007, NSU vrau tetë emigrantë turq, një shtetas grek dhe një police gjermane. Deri në vitin 2011, policia gjermane dhe shërbimet e inteligjencës anashkaluan motivet e mundshme racore dhe në vend të kësaj i trajtonin familjet e imigrantëve si të dyshuar.

Hetimet e fundit të mediave kanë zbuluar se Agjencia Federale e Inteligjencës së Brendshme (BfV) dhe zyrat e saj rajonale mbanin shumë informatorë që kishin kontakte të mëparshme me të dyshuarit e NSU-së. Megjithatë, zyrtarët thonë se nuk kishin njohuri paraprake për celulën terroriste të NSU-së ose përfshirjen e saj në vrasje.

Skandali me NSU-në ka shkaktuar një diskutim më të gjerë në Gjermani në lidhje me racizmin institucional dhe mangësitë e organizatave gjermane të sigurisë dhe inteligjencës, të cilat janë përballur me kritika për nënvlerësimin e kërcënimit të paraqitur nga ekstremizmi i krahut të djathtë.