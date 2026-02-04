Gjermania renditet e dyta në botë për prodhimin e automjeteve elektrike në vitin 2025, thotë VDA

Gjermania prodhoi një numër rekord automjetesh elektrike vitin e kaluar, duke mbajtur vendin e saj si qendra e dytë më e madhe e prodhimit në botë pas Kinës, tha të mërkurën shoqata e industrisë së automobilave VDA.
Prodhimi i automjeteve elektrike me bateri u rrit me 15% në 1.22 milion automjete, ndërsa numri i hibrideve plug-in u rrit me 54% në rreth 450,000 automjete, sipas të dhënave, shkruan Reuters.
Në total, 1.67 milion makina elektrike pasagjerësh u prodhuan në vend, një rritje prej 23%.
Kjo e bëri Gjermaninë përsëri vendin e dytë më të rëndësishëm të prodhimit për makinat elektrike në të gjithë botën, përpara SHBA-së me 1.04 milion, tha VDA, ndërsa Kina prodhoi 16.1 milion.
“Industria gjermane e automobilave po ecën me vendosmëri përpara me lëvizshmërinë elektrike dhe lëvizshmërinë neutrale ndaj klimës”, tha presidentja e VDA-së, Hildegard Mueller.
VDA pret një rritje prej 10% në prodhimin e automjeteve elektrike me bateri në vitin 2026.
Në janar, Berlini tha se qeveria do t’u ofrojë familjeve me të ardhura të vogla dhe të mesme subvencione deri në 7,000 dollarë (6,000 euro) për të blerë makina të reja elektrike.
Mueller theksoi se politikëbërësit duhet të përmirësojnë më tej kushtet e përgjithshme të industrisë, duke përfshirë infrastrukturën e karikimit, zgjerimin e rrjetit elektrik dhe çmimet e energjisë elektrike, në mënyrë që masa si stimujt e rinj të mos jenë jetëshkurtra.