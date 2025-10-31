Gjermania: Stabiliteti i Libanit varet nga monopoli shtetëror i armëve

Sipas ministrit gjerman të Punëve të Jashtme, Johann Wadephul, stabiliteti i Libanit varet nga kontrolli ekskluziv i shtetit mbi armët, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate nga Ministria e Punëve të Jashtme e Libanit, duke folur në Bejrut pas bisedimeve me homologun e tij libanez, Youssef Raggi, Wadephul tha se sovraniteti dhe stabiliteti i Libanit mbështeten në sigurimin që armët të mbeten nën autoritetin e shtetit.
Ai paralajmëroi se dështimi për ta arritur këtë do të minonte besimin në aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritet të plotë dhe për të marrë vendime të pavarura.
Wadephul tha se Gjermania mbështet masat e Bejrutit për të vendosur kontrollin shtetëror në Libanin jugor dhe në të gjithë vendin, duke theksuar se stabiliteti i Libanit është jetik për paqen rajonale.
Ai gjithashtu dënoi sulmet e vazhdueshme të Izraelit në territorin libanez duke i quajtur “të papranueshme”, si dhe kërkoi respekt për sovranitetin e Libanit dhe respektimin e marrëveshjeve të armëpushimit.
Raggi, nga ana e tij, kërkoi nga Gjermania të ushtrojë presion mbi Izraelin që të ndalojë sulmet dhe të tërhiqet nga toka e pushtuar libaneze, duke theksuar se diplomacia mbetet e vetmja rrugë drejt stabilitetit të qëndrueshëm në jug.
Këto komente vijnë teksa Izraeli intensifikoi sulmet ndaj Libanit në javët e fundit, duke përfshirë vrasjen e individëve që pretendon se janë anëtarë të Hezbollahut dhe bombardime të rënda në rajonet lindore dhe jugore të vendit.
Sipas një armëpushimi të nëntorit të vitit 2024, Izraeli duhej të tërhiqet nga Libani jugor deri në muajin janar, por deri më tani ka tërhequr vetëm pjesërisht trupat dhe vazhdon të mbajë një prani në pesë pika kufitare.
Në muajin gusht, Libani miratoi një plan për të kufizuar të gjitha armët nën kontrollin e shtetit. Hezbollahu e hodhi poshtë planin dhe tha se do t’i mbajë armët derisa Izraeli të tërhiqet nga pikat kufitare të pushtuara në jug.
Raggi tha se qeveria po zbaton vendimin për kontrollin e armëve “gradualisht”, duke theksuar se ushtria libaneze vazhdon të përmbushë detyrat e saj dhe se “monopoli i shtetit mbi armët është porta drejt rindërtimit dhe rritjes ekonomike”.
Sipas ministrisë libaneze, vizita e shefit të diplomacisë gjermane kishte për qëllim të shqyrtojë se çfarë mund të bëjë Gjermania për të ndihmuar në arritjen e stabilitetit në Liban.