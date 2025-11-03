Gjigantët e teknologjisë po investojnë miliarda në garën për dominimin e Inteligjencës Artificiale

Gjigantët e teknologjisë Meta, Alphabet dhe Microsoft po investojnë shuma të mëdha parash në zhvillimin e Inteligjencës Artificiale, në një garë për të dominuar një treg që po përjeton një bum të vërtetë dhe po e rrit vlerën e aksioneve të tyre në nivele rekord.
Raportet financiare të publikuara së fundmi tregojnë se këto kompani po shpenzojnë shuma për gjithçka, nga qendrat e të dhënave deri te çipet më të fundit – pavarësisht pyetjeve se kur dhe si do të shlyhen këto investime.
Meta, pronari i Facebook dhe Instagram, tha se shpenzimet e saj kapitale për vitin 2025 do të jenë midis 70 dhe 72 miliardë dollarëve, më shumë se vlerësimet e mëparshme.
Gjithashtu tha se shpenzimet në vitin 2026 do të jenë “dukshëm më të larta” se këtë vit, ndërsa Meta kërkon të arrijë liderët si OpenAI.
Shefi i Meta-s, Mark Zuckerberg, mbrojti investimet e kompanisë, duke theksuar mundësitë e mëdha që sjell Al – si në zhvillimin e produkteve të reja ashtu edhe në përmirësimin e biznesit të reklamave.
“Gjëja e vërtetë është ta përshpejtojmë këtë”, tha ai.
“Tani për tani, aplikacionet dhe biznesi ynë i reklamave po operojnë nën kufizime të vazhdueshme të fuqisë kompjuterike.”
Pronari i Google dhe YouTube, Alphabet, gjithashtu rriti parashikimin e shpenzimeve për këtë vit në midis 91 dhe 93 miliardë dollarë.
Kjo është pothuajse dyfishi i shpenzimeve kapitale që kompania kishte në vitin 2024.
Microsoft nuk është shumë prapa.
Shpenzimet e tij kapitale në tremujorin që përfundoi më 30 shtator, duke përfshirë investimet në qendrat e të dhënave, arritën në 34.9 miliardë dollarë.