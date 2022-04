Gjithçka është e mundur: Si të humbni dhjamin e barkut brenda dy jave?

Vetëm disa ndryshime në dietë dhe stil jetese mund t’ju ndihmojnë të digjni dhjamin dhe të keni një bel më të hollë.

Dëshironi të humbni peshë dhe të humbni yndyrën e barkut sa më shpejt të jetë e mundur? Megjithëse humbja e shpejtë e peshës nuk është strategjia më e mirë (nuk është gjithmonë e qëndrueshme), ajo zakonisht është shumë efektive dhe ndonjëherë na nevojitet për shkak të disa ngjarjeve të jetës.

Ndoshta shoqja juaj më e mirë do të martohet së shpejti dhe ju dëshironi të vishni atë fustan të veçantë ose do të shkoni në një festë verore së shpejti dhe dëshironi të ndiheni mirë?

Thjesht futja e disa ndryshimeve në dietën tuaj dhe stilin e jetesës mund t’ju ndihmojë të përmirësoni shëndetin e zorrëve dhe të humbni peshë. Shape.com sugjeron disa këshilla të mira për të humbur yndyrën në këtë pjesë kritike të trupit dhe mund t’i lexoni të gjitha më poshtë.

Gjëja më e rëndësishme është se këshillat janë shumë të thjeshta dhe sigurisht që do t’ju ndihmojnë të përmirësoni stilin e jetës tuaj, por edhe të humbni disa kilogramë.

Një shëtitje e shpejtë para mëngjesit

Ecja e mëngjesit funksionon në dy nivele . Së pari, hulumtimi ka vërtetuar se rrezet e diellit të mëngjesit ndihmojnë në ruajtjen e një peshe të shëndetshme trupore, sepse ajo rregullon orën cirkadiane në trup. Funksionimi i dobët i orës së brendshme mund të ndryshojë mënyrën se si trupi përpunon ushqimin dhe të çojë në shtim në peshë. Përveç kësaj, një shëtitje në mëngjes gjithashtu ndikon dhe përmirëson sistemin kardiovaskular. Ndaj është shumë e rëndësishme ta nisni ditën me një shëtitje, e cila patjetër do të përmirësojë të gjitha aspektet e jetës.

Filloni ditën me tërshërë

Përgatitni bollgur dhe shtoni shumë fruta! Çfarë ka kaq të veçantë ky kombinim? Ky vakt siguron një sasi të mjaftueshme të fibrave të tretshme që ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak, por gjithashtu ushqen bakteret e shëndetshme në zorrë. Kështu, zorrët prodhojnë butirate, një acid yndyror që redukton inflamacionin që krijon yndyrë në trup.

Hani fruta të kuqe në vend të gjelbër

Nëse dëshironi të futni një zakon të thjeshtë dhe të mirë në jetën tuaj – filloni të konsumoni perime të kuqe. Luleshtrydhet, qershitë, mjedrat, shalqinjtë, mollët e kuqe kanë nivele më të larta të lëndëve ushqyese të quajtura flavonoidë veçanërisht antocianin. Këto komponime japin ngjyrën e kuqe të frutave, por edhe qetësojnë veprimin e gjeneve të depozitimit të yndyrës. Por ato gjithashtu kanë shumë pak kalori.

Avokado është një zgjedhje e mirë

Është shumë e rëndësishme të futni ushqime të freskëta në dietë dhe avokadot duhet të jenë një domosdoshmëri në listë. Është plot me yndyrna të pangopura që janë të shëndetshme për zemrën (të njohura si yndyrna të mira) dhe reduktojnë urinë, transmeton FrontOnline.

Një studim i botuar në Nutrition Journal zbuloi se pjesëmarrësit që hëngrën gjysmë avokado të freskët në drekë nuk ndiheshin të uritur për orë të tëra. Së dyti, yndyrat e pangopura si ato që gjenden në avokado duket se parandalojnë depozitimin e yndyrës në bark.

Kufizoni sheqerin dhe karbohidratet e përpunuara

Pijet dhe ushqimet e ëmbla lidhen me një profesion më të madh. Një studim i publikuar në Journal of Nutrition lidhi konsumin e pijeve të gazuara me depozitat e yndyrës në stomak. Studiuesit theksojnë se vendi i ruajtjes së yndyrës është ai që është i rëndësishëm kur bëhet fjalë për shëndetin e përgjithshëm.

Yndyra viscerale që grumbullohet në zonën e barkut kontribuon në zhvillimin e diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të reduktoni sheqerin, karbohidratet e rafinuara dhe ushqime të tjera që mund të stimulojnë formimin e yndyrës në bark, duke përfshirë:

bukë e bardhë

Makarona me miell të bardhë

oriz i bardhe

Ëmbëlsirat

Ushqim i skuqur dhe i shpejtë

Patate të skuqura

Akullore

Jogurt me aromë

Pije të ëmbla, të tilla si pije të gazuara, pije energjike, pije sportive dhe kafe dhe çaj të ëmbël

Kini kujdes edhe për të ashtuquajturat dieta pasi ato mund të jenë plot me sheqer dhe përmbajnë koncentrat të lëngjeve të frutave, fruktozë, maltozë dhe sheqerna të tjera të fshehura.

‘Ujë i shëndetshëm’ për gjithë ditën

Filloni çdo ditë duke bërë një enë të madhe limoni të prerë në feta me lëvozhgë, portokall ose grejpfrut dhe pini tetë gota para gjumit. Agrumet janë të pasura me antioksidantin D-limonene, një përbërës i fuqishëm që gjendet në lëvozhgën që stimulon enzimat e mëlçisë për të nxjerrë jashtë toksinat dhe për të stimuluar funksionin e zorrëve./