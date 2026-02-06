​Gjithçka që duhet të dini rreth formulës toksike pas helmimit të foshnjave

Gjithçka që duhet të dini rreth helmimit nga cereulidi, pasi Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) lëshoi një alarm për 36 foshnje që kishin zhvilluar simptoma të lidhura me toksinën
Helmimi nga toksinat po hetohet pas 36 rasteve të fëmijëve që janë sëmurë pasi kanë pirë qumësht formule për foshnje.
Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) ka nisur një hetim ndaj fëmijëve që kishin konsumuar sasi të dyshimta formulash dhe kishin zhvilluar simptoma në përputhje me helmimin nga toksina e cerulidit. Kjo vjen pasi Agjencia e Standardeve Ushqimore konfirmoi muajin e kaluar se Nestlé po ndërmerrte një tërheqje paraprake të produkteve të disa sasive të Formulave për Fondacionin e Fëmijëve SMA 12 dhe Formulave Pasuese për shkak të dyshimeve se ato mund të përmbajnë toksinë cerulidi.
UKHSA tha se ajo dhe agjencitë partnere kishin marrë 24 raporte në Angli, shtatë në Skoci , tre në Uells, një në Irlandën e Veriut dhe një nga Vendet e Varura të Kurorës. Këtu ne hetojmë se çfarë është helmimi nga toksina e cereulidit, simptomat që duhen pasur parasysh dhe pse mund të jetë vdekjeprurës.
Çfarë është cereulidi?
Cereulidi është një toksinë e prodhuar nga lloje të caktuara të baktereve Bacillus cereus. Bacillus cereus është një lloj bakterie që gjendet zakonisht në mjedis, duke përfshirë tokën dhe pluhurin, të cilat mund të kontaminojnë ushqime të tilla si orizi, makaronat dhe produktet e qumështit. Nën kushte të caktuara, bakteret mund të rriten dhe të prodhojnë toksina të tilla si cereulidi, të cilat mund të shkaktojnë helmim nga ushqimi kur konsumohen.
Cereulidi është shumë i qëndrueshëm ndaj nxehtësisë, që do të thotë se nuk ka gjasa të çaktivizohet ose shkatërrohet nga gatimi, përdorimi i ujit të valë ose gjatë përgatitjes së formulës për foshnje. Edhe formula e përgatitur siç duhet mund të përmbajë ende toksinën dhe të shkaktojë sëmundje.
Cilat janë simptomat e helmimit nga toksina e cereulidit?
Cereulidi është një toksinë që mund të shkaktojë të vjella të papritura, diarre dhe dhimbje stomaku 30 minuta deri në gjashtë orë pas gëlltitjes. Tek foshnjat më të vogla, mund të ndryshojë ekuilibrin e kripës së trupit dhe të çojë në ndërlikime të tilla si dehidratimi.
Tek foshnjat këto simptoma mund të shfaqen si të qara të vazhdueshme dhe refuzim për t’u ushqyer, si dhe shqetësim brenda pak orësh nga pirja e formulës së kontaminuar për foshnje. Foshnjat mund të bëhen letargjike, të refuzojnë të ushqehen. Shenjat e dehidratimit janë pak ose aspak urinë, mungesë lotësh kur qajnë, sy të fundosur ose një pikë e butë e fundosur (fontanelë) në kokë.
Pse është helmimi nga ushqimi i rrezikshëm tek foshnjat?
Tek foshnjat, sistemi imunitar në zhvillim nuk mund të luftojë në mënyrë efektive bakteret dhe trupat e tyre të vegjël dehidratohen shpejt rëndë nga të vjellat ose diarreja. Infeksionet mund të përparojnë në ndërlikime serioze dhe kërcënuese për jetën, të tilla si dështimi i veshkave, sepsis ose botulizmi, brenda një ose dy ditësh, duke çuar në paralizë të muskujve dhe vështirësi në frymëmarrje.
Çfarë duhet të bëni nëse shfaqen simptoma?
Simptomat zakonisht zhvillohen shumë shpejt, zakonisht brenda 30 minutave deri në gjashtë orë pas konsumimit të formulës së kontaminuar.
Prindërit duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore nëse foshnja e tyre shfaq simptoma të të vjellave të vazhdueshme, diarresë ose shqetësimit pas konsumimit të formulës për foshnje. Ekspertët thonë se prindërit nuk duhet të presin për të parë nëse simptomat përmirësohen, veçanërisht nëse simptomat janë të rënda.
Cili është trajtimi dhe pasojat afatgjata të helmimit nga cereulidi?
Trajtimet e vetme ofrojnë mbështetje për foshnjën ndërsa ajo lufton helmimin nga ushqimi. Ato përqendrohen në menaxhimin e simptomave duke përfshirë menaxhimin e dehidratimit përmes zëvendësimit të lëngjeve, kontrollit të të vjellave dhe diarresë, si dhe monitorimit nga profesionistët e kujdesit shëndetësor. Antibiotikët nuk funksionojnë, shkruan Daily Mirror.
Shumica e njerëzve shërohen plotësisht nga helmimi me cereulidë pa pasur nevojë për trajtim mjekësor. Rastet e rënda janë të rralla, por diagnoza e hershme është thelbësore.