GjND-ja urdhëron Izraelin të ndalojë “menjëherë” ofensivën e tij në Rafah

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND) urdhëroi të premten Izraelin që të ndalojë menjëherë ofensivën e tij ushtarake në Rafah, qytetin në Rripin jugor të Gazës, ku dërgoi forcat më 6 maj.

“Izraeli duhet të mbajë menjëherë ofensivën e tij ushtarake, ose çdo veprim tjetër në provincën Rafah, që mund t’i shkaktojë grupit palestinez në Gaza kushte jete – që mund të sjellin shkatërrimin e tij fizik tërësisht ose pjesërisht”, tha gjykatësi Nawaf Salam, president i GjND-së, duke lexuar urdhrin për masat shtesë të përkohshme të kërkuara nga Afrika e Jugut në lëndën aktive të gjenocidit kundër Izraelit.

GjND-ja tha se modifikimi në urdhrin e saj të 28 marsit, ishte në funksion të ndryshimit të rrethanave për shkak të ofensivës në Rafah, ku palestinezët e zhvendosur ishin strehuar nga lufta që filloi në tetor.

Sipas agjencive të OKB-së, më shumë se 800.000 janë larguar nga qyteti për shkak të pushtimit tokësor.

Vendimi thotë se Izraeli nuk i ka “adresuar dhe shpërndarë mjaftueshëm” shqetësimet e ngritura nga operacioni i tij ushtarak në Rafah.

GjND-ja i bëri thirrje gjithashtu Izraelit të mbajë të hapur pikën kufitare Rafah për qasje të papenguar të shërbimeve bazë dhe ndihmës humanitare në Gaza, dhe urdhëroi Tel Avivin të paraqesë një raport mbi masat e marra sipas urdhrit të fundit brenda një muaji.

