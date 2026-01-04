Gjuha e Trump-it tashmë, direkt te nafta venezueliane

“Kjo ishte loja”, lojë e njohur tashmë për politikën amerikane
Presidenti i SHBA-së Donald Trump, pasi Delta Force amerikane kreu një bastisje në Venezuelë dhe arrestoi Presidentin e vendit Nicolas Maduro, tha se tani “SHBA-të po vendosin se çfarë do të ndodhë më pas në Venezuelë”.
Ai tha se e ndoqi operacionin “sikur të shihte një shfaqje televizive”, duke vënë në dukje “shpejtësinë” e bastisjes.
Ai tha se SHBA-të do të ishin “shumë të përfshira” në industrinë e naftës së Venezuelës, duke shtuar se “ne kemi kompanitë më të mëdha të naftës në botë, më të mëdhatë, më të mëdhatë, dhe ne do të jemi shumë të përfshirë në këtë”.
Trump tha se bastisja ishte “një sinjal se nuk do të manipulohemi”.
“Maduro u kap nga një fortesë shumë e ruajtur”, tha ai, duke shtuar se “disa djem u goditën, por ata u kthyen dhe janë në gjendje mjaft të mirë”.
Ai tha gjithashtu se “Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë askënd të marrë kontrollin aty ku e la Maduro”.
Trump tha gjithashtu se “Shtetet e Bashkuara do të shqyrtojnë nëse një udhëheqës i opozitës duhet ta udhëheqë vendin”, por pranoi se vendi aktualisht ka një zëvendëspresident në krye.
Maduro dhe gruaja e tij, të cilët janë të ndaluar amerikanë, sipas Trump, janë në USS Iwo Jima.
Anija tani po largohet nga rajoni i Karaibeve, gjë që do të zgjasë pak sepse është një zonë e madhe, dhe më pas do të shkojë në Nju Jork, sipas raporteve të medias.
Prokurorja e Përgjithshme e SHBA-së Pam Bondi tha se “qëllimi është që Maduro dhe gruaja e tij të përballen me drejtësinë amerikane në një gjykatë amerikane, dhe ata shpresojnë ta bëjnë këtë së shpejti”. /tesheshi