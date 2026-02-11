Gjykata dënon me 25 vjet burg Besnik Salihun për rastin e vrasjes në Dumnicë

Gjykata Themelore në Prishtinë ka dënuar me 25 vjet burgim Besnik Salihun për vrasjen në Dunicë të Podujevës tri vjet më parë, ndërsa vëllai i tij Ilaz Salihu është liruar nga akuza.
Salihu është shpallur fajtor se më 26 mars të vitit 2023 vrau me armë zjarri, duke e qëlluar dy herë në kokë, S.S.
Salihu u dënua me 24 vjet burgim për vrasje dhe një vit e 6 muaj për “armëmbajtje pa leje”. Gjykata shpalli një dënim unik prej 25 vjetëve burgim.
“Sipas aktakuzës, më 26 mars 2023, rreth orës 18:08, në fshatin Dumnicë e Epërme, Komuna e Podujevës, pas një mosmarrëveshjeje mes të akuzuarit Besnik Salihu dhe tani të ndjerit S.S., i akuzuari në mënyrë dinake dhe papritur iu afrua të ndjerit S.S. me qëllim që t’i merrte jetën. Në aktakuzë thuhet se i akuzuari kishte shtënë me armë zjarri, duke qëlluar dy herë në kokë tani të ndjerin S.S., një herë me pistoletë në anën e majtë të kokës dhe një herë me armë të gjatë nën mjekër, duke i shkaktuar gjakderdhje masive të jashtme trunore. Për shkak të plagëve të marra nga predhat e shkrepura në kokë, tani i ndjeri S.S. ndërroi jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa i akuzuari Besnik u largua nga vendi i ngjarjes”, thuhet në aktakuzë.
Në aktakuzë u tha se i pandehuri Ilaz Salihu, në vendin, kohën dhe mënyrën e përshkruar në dispozitivin e parë të kësaj aktakuze, me dashje ndihmoi vëllain e tij, të akuzuarin Besnik, duke i premtuar se do të fshehë provat e kryerjes së veprës penale. Por, Ilaz Salihu u lirua nga akuzat.
Palët kanë 30 ditë afat për ankesë.