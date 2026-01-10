Gjykata ia vazhdon edhe për dy muaj paraburgimin Fatmir Shehollit

Gjykata e Prishtinës i ka vazhduar masën e paraburgimit edhe për dy muaj Fatmir Shehollit, i cili dyshohet për spiunazh.
Zëdhënësja e kësaj gjykate, Mirlinda Gashi, ka vlerësuar se në këtë mënyrë është pranuar kërkesa e prokurorisë.
“Ju njoftojmë se pas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për vazhdimin e masës së paraburgimit në çështjen penale ndaj të pandehurit F.SH. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale të Spiunazhit në vazhdimësi, gjyqtari i procedurës paraprake pas shqyrtimit të kërkesës, me datë 09.01.2026 përmes Aktvendimit ka aprovuar kërkesën e PSRK-së, ashtu që të njëjtit iu është vazhduar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj.”, ka deklaruar ajo.